La fiaccolata per Federico. Il padre “Questa serata è tutta per lui”

LATINA – Un lungo, silenzioso e commosso corteo di fiaccole quello che quello che ha percorso ieri sera, 13 Ottobre, le strade di Latina, per ricordare Federico Salvagni, il ragazzo di 16 anni investito e ucciso la notte di Ferragosto da un’auto pirata lungo la strada che collega San Felice Circeo a Terracina. Il papà di Federico, Franco non ha mai smesso di portare avanti la sua battaglia, trasformando il dolore in un impegno costante. Parenti, conoscenti, amici e compagni di scuola ieri si sono uniti alla fiaccolata organizzata dai familiari per ricordare questa giovane vita spezzata. In testa gli striscioni con la foto: “Federico, per sempre con noi”. “Oggi è una giornata in suo onore, per ricordare il sorriso – ha dichiarato il padre – Questa serata è tutta per lui”.