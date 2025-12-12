12 Dicembre il presidio della Cgil Latina e Frosinone contro il bilancio 2026

La Cgil Frosinone Latina si mobilita. Oggi lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse hanno scelto oggi, 12 dicembre, di aderire allo sciopero generale manifestando in luoghi emblematici delle province di Latina e Frosinone un dissenso contro la Legge di Bilancio 2026 presentata dal Governo Meloni.

“Il nostro presidio – fanno sapere in un comunicato – davanti all’ospedale Santa Maria Goretti a Latina, sotto la Prefettura e alle portinerie di ABB di Frosinone, fuori la struttura sanitaria del Dono Svizzero di Formia, è un segnale chiaro dell’urgenza largamente percepita dalla cittadinanza di un cambio di rotta verso l’ascolto sincero di necessità primarie. Non investire nella sanità pubblica, nella scuola, nei servizi pubblici e nelle politiche abitative in un Paese in cui i redditi da pensione sono sempre insufficienti a garantire una vita dignitosa e libera significa essere coscientemente complici dell’inasprimento di disuguaglianze evidenti ed equivale a lasciare che siano sempre gli ultimi, di cui è composta la maggioranza del popolo, a pagare il peso di gravosi tagli alle politiche assistenzialiste. Il governo è pronto a spendere altri 23 miliardi di euro in armamenti. Noi, dal canto nostro, siamo inamovibili nel voler restituire voce alle persone che non si curano a causa di una sanità inaccessibile, a chi continua a morire sul lavoro, ai servizi sociali ridotti all’osso e al diritto all’istituzione negato. Dalle province di Latina e Frosinone abbiamo mandato, grazie alla partecipazione di centinaia di persone, un messaggio forte di posizionamento che riconosce un positivo ed un negativo chiaro. Sappiamo cosa non vogliamo, sappiamo altrettanto bene di cosa abbiamo bisogno.