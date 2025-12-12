LATINA – Arrestato dai Carabinieri di Latina un uomo di 53 anni residente a Sabaudia, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Tribunale Ordinario di Latina. E’ stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole dei reati di atti persecutori, danneggiamento, lesioni personali e diffamazione, fatti risalenti nel luglio del 2019 a Sabaudia ai danni di un 75enne. E’ stato associato alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.
Deve scontare una pena per atti persecutori e danneggiamento ai danni di un 75enne, arrestato a Latina
Di