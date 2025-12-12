Condannato per minacce e detenzione di armi, arrestato dai Carabinieri di Minturno 63enne

MINTURNO – Ieri mattina i Carabinieri di Minturno hanno arrestato un uomo di 63 anni del posto con precedenti in esecuzione dell’ordine di applicazione della misura della detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, poi chè deve scontare 3 anni e 5 mesi di reclusione, per minaccia e detenzione di armi, reati commessi nel marzo del 2019 a Roma, in danno del gestore di un locale del luogo. E’ stato accompagnato presso il proprio domicilio