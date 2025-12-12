Guardia di Finanza, giornate dedicate alla donazione del sangue

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, con le Unità Operative Complesse di Medicina Trasfusionale del Santa Maria Goretti e con l’Avis provinciale, ha rinnovato anche nel secondo semestre del 2025 l’iniziativa “Fiamme Gialle e Gene…rosse”, dedicata alla donazione del sangue. L’iniziativa è attiva da oltre due anni e rappresenta uno dei progetti di solidarietà più significativi promossi dal Comando Regionale Lazio, impegnato non solo nelle attività istituzionali di polizia economico-finanziaria, ma anche in azioni a favore della collettività.

Per favorire la più ampia partecipazione dei reparti distribuiti sul territorio pontino, la Guardia di Finanza ha organizzato due giornate distinte, una presso la caserma di Palazzo M a Latina e una presso la caserma “A. Cerrato” di Formia, allestite con strutture dedicate e autoemoteche dell’Avis. La risposta è stata particolarmente positiva, con quarantadue donazioni complessive e la partecipazione di ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri, inclusi i militari del Centro Navale di Formia.



Le due sessioni hanno confermato il forte senso civico e morale che contraddistingue il Corpo, capace di tradurre quotidianamente i propri valori in gesti concreti. Durante la raccolta, il personale medico ha illustrato modalità e importanza della donazione, ribadendo che è possibile effettuarla fino a quattro volte l’anno con intervalli di novanta giorni.

La responsabile sanitaria dell’Avis provinciale di Latina, la dottoressa Anna Maria Visco, ha espresso un sincero ringraziamento al Comando Provinciale per l’impegno dimostrato, auspicando che l’esempio delle Fiamme Gialle possa incentivare l’intera cittadinanza a contribuire con un gesto volontario, gratuito e fondamentale per garantire cure e speranza a chi dipende dalle disponibilità di sangue.