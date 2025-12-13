Crea allarme tra i presenti con una mazza da baseball, poi aggredisce gli agenti: denunciato

Intervento della Polizia di Stato nella mattinata di ieri, venerdì 12 dicembre, in una strada adiacente alle autolinee di Latina, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico per le Emergenze 112 per una lite particolarmente animata. Secondo quanto ricostruito, uno dei soggetti coinvolti brandiva una mazza da baseball, creando allarme tra i presenti. All’arrivo degli agenti della volante, un giovane straniero, effettivamente in possesso dell’oggetto, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dopo pochi metri non senza difficoltà, a causa del suo evidente stato di agitazione. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che l’uomo, visibilmente alterato, aveva avuto una discussione immotivata con il titolare di un esercizio commerciale e con alcuni passanti, i quali, spaventati dal comportamento minaccioso, avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Condotto negli uffici di polizia, il giovane ha continuato a manifestare atteggiamenti violenti, aggredendo gli operatori con calci e pugni e provocando loro lesioni personali. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per il possesso di oggetti atti ad offendere.