Comune di Sezze e Pacifici De Magistris insieme per l’orientamento degli studenti adulti

SEZZE – Dalla stretta collaborazione tra Comune di Sezze e I.S.I.S.S. “Pacifici e De Magistris” è nato e sta per iniziare un percorso di incontri dedicato all’orientamento in uscita degli studenti del corso di istruzione per adulti (indirizzi Amministrazione-Finanza e Marketing ed Enogastronomia). Lo rende noto l’Amministrazione lepina.

Un calendario di incontri, quattro, previsti tra metà dicembre 2025 e fine febbraio 2026, che hanno l’obiettivo di offrire agli studenti strumenti concreti per orientarsi dopo il diploma, esplorando sbocchi professionali e possibilità di formazione tecnico-specifica in grado di favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.

L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività di orientamento post-diploma, è stata progettata per stimolare curiosità e consapevolezza, mettendo a contatto gli studenti con temi attuali e competenze spendibili, attraverso il confronto con esperti e professionisti.

“La collaborazione con il Comune di Sezze – spiega la dirigente dell’istituto, professoressa Rossella Marra – nella persona del sindaco Lidano Lucidi e del suo staff è stata pensata al fine di sottolineare come eventi di questo genere contribuiscono a rafforzare l’importanza di un legame forte e imprescindibile tra scuola e territorio”.

Gli incontri coinvolgeranno gli studenti di tutte le classi quarte e quinte del corso di istruzione per adulti e affronteranno quattro ambiti tematici:

· Gestione d’impresa

· Finanziamenti europei

· Educazione finanziaria

· Web marketing e social media

“Siamo soddisfatti della realizzazione di questo percorso – dichiara il sindaco Lidano Lucidi – perché può rappresentare uno strumento concreto per coloro che, pur non essendo più in età scolastica, hanno avuto il coraggio e la voglia di rimettersi in gioco. Sono sicuro che queste ulteriori competenze che gli studenti acquisiranno, potranno aiutarli ad inserirsi presto nel mondo del lavoro che, di questi tempi, richiede conoscenze sempre più specifiche e settoriali”.