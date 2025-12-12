Differenziamo bene, differenziamo tutti! L’iniziativa a Gaeta

GAETA – La città di Gaeta consolida il suo impegno per l’ambiente e punta a innalzare ulteriormente gli standard della raccolta differenziata. È stata presentata questa mattina, presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale, la nuova campagna di comunicazione integrata “Differenziamo bene, differenziamo tutti!”.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale in stretta sinergia con il gestore del servizio di igiene urbana De Vizia Transfer spa / Urbaser SA, mira ad innalzare la qualità della raccolta differenziata attraverso la sensibilizzazione e l’azione collettiva.

L’evento di presentazione si è tenuto stamattina presso l’aula consiliare, registrando una partecipazione significativa che sottolinea l’importanza strategica del progetto. Ad aprire i lavori, il Primo Cittadino, Cristian Leccese, seguito dalla Dirigente del Dipartimento Ambiente e Rifiuti, Annamaria De Filippis. Per il versante educativo, era presente l’Assessora all’Istruzione, Gianna Conte. A rappresentare il partner tecnico, è intervenuto Manuele Nardone di De Vizia Transfer spa / Urbaser SA.

Un momento speciale della nuova Campagna è senza dubbio il coinvolgimento di alcuni studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, entusiasti partecipanti della competizione didattica ambientale “Ricicla&Vinci!”. La loro presenza simboleggia il ruolo centrale delle nuove generazioni nel costruire una Gaeta più sostenibile.

Per il sindaco Cristian Leccese “Questa campagna non è solo un invito a separare i rifiuti, ma un vero e proprio patto civico. Gaeta, splendida Bandiera Blu, merita uno standard di decoro che sia all’altezza della sua bellezza. ‘Differenziamo bene, differenziamo tutti!’ è l’iniezione di responsabilità che chiediamo ad ogni cittadino, utenza domestica e attività commerciale. Vogliamo superare la logica dell’obbligo per abbracciare quella del beneficio condiviso e della sostenibilità come stile di vita.”

“Il programma di sostenibilità del Comune si articola su tre direttrici fondamentali che saranno promosse dalla campagna – spiega la Dirigente Annamaria De Filippis –

Raccolta Senza Errori: Migliorare la qualità riducendo drasticamente i conferimenti errati (i cosiddetti “fuori-frazione”).Rispetto Rigoroso delle Regole: Osservanza degli orari e delle modalità di conferimento per garantire il massimo decoro urbano.Educazione Ambientale Diffusa: Un giusto programma educativo nelle scuole, mirato a formare cittadini consapevoli del domani.”

La strumentazione comunicativa della campagna (affissioni in città, spot radiofonici, contenuti social dinamici e materiali informativi dettagliati) sarà affiancata da un capillare programma educativo.

“Oggi è stata presentato un piano di comunicazione che prevede attività integrate per arrivare in maniera trasversale a tutta la città. De Vizia è impegnata quotidianamente a Gaeta per garantire decoro urbano e servizi di qualità, ma siamo consapevoli come azienda che opera sul territorio che comunicazione, educazione e regole sono la base per una città più pulita e sostenibile -così Manuele Nardone, referente De Vizia. – “Differenziamo bene, differenziamo tutti!”, è una campagna che punta a rendere la città di Gaeta un modello di corrette pratiche ambientali e di partecipazione civica.”

Gianna Conte, Assessora all’Istruzione, ha aggiunto: “È tra i banchi di scuola che si coltiva il rispetto per l’ambiente. La gara ‘Ricicla&Vinci!’ trasforma un dovere in un gioco stimolante. Abbiamo studiato un programma didattico articolato e specifico per ogni grado scolastico, perché i ragazzi di oggi sono i custodi del nostro futuro. Loro sono i nostri migliori ambasciatori di sostenibilità presso le famiglie.”

La presentazione di oggi, 12 dicembre, ha ufficialmente dato il via alle attività. Saranno distribuiti i nuovi pieghevoli informativi aggiornati, contenenti il calendario di conferimento dettagliato, le “buone pratiche” per una separazione efficace e tutti i riferimenti utili per i servizi attivi, come l’isola ecologica e il ritiro ingombranti.

Un segmento specifico è stato dedicato alle attività economiche. Per le utenze non domestiche, sono previsti messaggi mirati e la distribuzione di strumenti dedicati per facilitare il corretto conferimento dei volumi più consistenti di rifiuti speciali, armonizzando l’esigenza di business con il rispetto ambientale.

Per maggiori informazioni e per consultare il calendario di conferimento, i cittadini sono invitati a visitare il sito web del Comune di Gaeta o a consultare i canali social ufficiali.