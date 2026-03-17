Mense scolastiche, nuovi fondi del PNRR per le scuole di Latina

LATINA – E’ Federico Carnevale il nuovo presidente della Provincia di Latina. Il sindaco di Monte San Biagio, candidato scelto da FI e presentato unanimemente da tutto il centrodestra, è stato eletto con il 71% delle preferenze espresse da sindaci e consiglieri comunali. Tutto secondo programma, battuta la candidata del centrosinistra Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci che si era messa a disposizione dopo l’annuncio della non ricandidatura di Gerardo Stefanelli. Petroni siederà nel Consiglio Provinciale come consigliera espressione della minoranza.

Carnevale al termine dello scrutinio, domenica sera, ha totalizzato 291 preferenze contro le 125 di Petroni. “Tutti i Comuni troveranno ascolto e confronto”, ha detto il neoeletto che si è detto onorato di rivestire il ruolo di Presidente dell’ente di Via Costa.

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Federico Carnevale, nuovo Presidente della Provincia di Latina. La sua elezione è il risultato di un progetto politico solido e di una visione condivisa che vede il centrodestra unito protagonista nel nostro territorio – ha dichiarato la sindaca di Latina Matilde Celentano – . L’esperienza amministrativa maturata da Carnevale a Monte San Biagio rappresenta una garanzia di competenza e di vicinanza alle reali esigenze delle nostre comunità. Sono certa che sotto la sua guida l’Ente Provincia saprà ricoprire il ruolo strategico di coordinamento dei servizi e dello sviluppo infrastrutturale di cui l’intero territorio pontino ha urgente bisogno. Come Sindaco di Latina, ribadisco la piena volontà di collaborare in modo sinergico. Latina, in quanto capoluogo, intende giocare un ruolo propositivo all’interno dell’amministrazione provinciale, per una rete viaria più moderna e sicura, per un’edilizia scolastica dagli elevati standard e conforme alle esigenze della popolazione scolastiche degli istituti superiori, per intercettare insieme le sfide ambientali, di tutela del territorio e della costa e per la promozione turistica e culturale delle nostre bellezze. Al Presidente Carnevale va il mio incoraggiamento per questo nuovo incarico. Lavoreremo fianco a fianco per dare risposte concrete ai cittadini e per far sì che la nostra provincia possa muoversi velocemente, con la forza di un’identità comune e la determinazione di una squadra compatta.”