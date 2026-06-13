ATTUALITA'
Aperto a Formia il primo tratto della Passeggiata Cicerone
FORMIA – Da ieri è ufficialmente fruibile il primo tratto della Passeggiata di Cicerone. “Non un semplice percorso pedonale, ma un intervento strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico di Formia, capace di restituire ai cittadini e ai visitatori uno dei luoghi più suggestivi del territorio”, sottolinea il Comune in una nota ricordando che la Passeggiata di Cicerone “rappresenta il primo tassello di un più ampio progetto di waterfront che collegherà il litorale di Vindicio con il cuore della città, attraversando aree di straordinario pregio naturalistico e culturale, dalle Grotte di Sant’Erasmo al Muro di Nerva, fino al centro urbano”.
“Non parliamo di un ordinario marciapiede, ma di un percorso straordinario e suggestivo che impreziosisce e rende unico uno dei luoghi più belli della nostra Formia – sottolinea il Sindaco Gianluca Taddeo – È il risultato di una visione chiara, di un lavoro complesso e della determinazione di un’Amministrazione che ha avuto il coraggio di affrontare sfide che per anni erano rimaste soltanto sulla carta. Lungo questo percorso abbiamo incontrato numerose difficoltà tecniche, amministrative e burocratiche. Non è stato semplice, ma non abbiamo mai smesso di credere nella bontà del progetto. Oggi possiamo affermare con orgoglio che ne è valsa la pena. La Passeggiata di Cicerone rappresenta uno dei simboli più concreti della Formia che stiamo costruendo: moderna, attrattiva, accogliente e sempre più proiettata verso il futuro”.
Indicati i prossimi passi: “Al termine della stagione estiva partiranno inoltre i lavori per la realizzazione della passerella che consentirà di raggiungere Largo Marina, completando ulteriormente il collegamento pedonale lungo la costa” e “a settembre, conclusa la procedura di gara, avvieremo un intervento complessivo di sistemazione della Pineta, comprensivo della sostituzione degli alberi ammalati e potenzialmente pericolosi. Si tratta di un’opera attesa e necessaria, che consentirà di restituire piena sicurezza e decoro ad uno spazio fondamentale per la vita della città”.
ATTUALITA'
Latina Lido, l’associazione il Libro di Emiliano dona altre due sedie Job a Miramare e Mediterraneo: ora sono 13
LATINA – Sono 13 da ieri le sedie Job per l’ingresso in mare delle persone con disabilità motoria disponibili in altrettanti stabilimenti del Lungomare di Latina, donate dall’associazione “Il Libro di Emiliano”. Dopo le prime undici, ieri la consegna ad altri due stabilimenti: l’hotel Miramare e il Mediterraneo per “rendere il mare un diritto di tutti e, soprattutto, garantire la libertà e la possibilità di scegliere”, si legge in una nota dell’associazione rappresentata da Piera e Davide.
“Ringrazio le strutture alberghiere per l’attenzione dimostrata nell’accoglienza di chi ha difficoltà e come al solito ringrazio tutti coloro, che a vario titolo, ci seguono nel nostro impegno quotidiano, perché quella che è scritto nel Libro di Emiliano è …. una storia da continuare”, ha commentato Piera Bernardi, presidente dell’associazione e mamma di Emiliano, nel ricordo del quale nei giorni scorsi, si è tenuto un altro bell’evento di sport e amicizia.
Presso l’IC Giuseppe Giuliano di Latina si è tenuto infatti il terzo Memorial Emiliano Salzano, torneo di calcio per onorare la grande passione sportiva e fede milanista di Emiliano, il ragazzo di Latina scomparso prematuramente a causa della distrofia muscolare.
ATTUALITA'
Donazione e prevenzione: la Croce Rossa Italiana in campo a Latina e provincia
Sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma e promuovere la prevenzione cardiovascolare. Sono questi gli obiettivi delle iniziative organizzate dalla Croce Rossa Italiana nel mese di giugno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.
Domenica 14 giugno i volontari saranno presenti dalle 9 alle 13 con punti informativi a Capoportiere, a Latina, e in piazzale Aldo Moro a Terracina. I cittadini potranno ricevere informazioni sulle modalità di donazione e sull’importanza di un gesto fondamentale per garantire la disponibilità di sangue e plasma destinati alle attività ospedaliere e alle emergenze sanitarie.
Accanto alle attività di sensibilizzazione, la Croce Rossa Italiana dei comitati di Latina e Aprilia promuoverà una campagna di screening cardiovascolare gratuita rivolta alla cittadinanza.
Gli appuntamenti sono in programma domenica a Cisterna di Latina, in via Aldo Moro, e il 18 giugno ad Aprilia, in via Inghilterra. Durante le giornate saranno effettuati controlli gratuiti della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo, accompagnati da una valutazione del rischio cardiovascolare.
L’iniziativa punta a favorire la prevenzione e la diagnosi precoce dei principali fattori di rischio, promuovendo al tempo stesso la cultura della solidarietà e della tutela della salute.
ATTUALITA'
Ultima seduta annuale del Consiglio delle bambine e dei bambini: inaugurata la prima bacheca di crossbooking
Si è svolta nel pomeriggio di oggi, nell’aula consiliare del Comune di Latina, l’ultima seduta annuale del Consiglio delle bambine e dei bambini, organismo che coinvolge gli alunni di diversi istituti scolastici cittadini in un percorso di partecipazione attiva alla vita pubblica.
All’incontro hanno preso parte il sindaco Matilde Celentano, amministratori comunali, consiglieri delegati e rappresentanti delle scuole coinvolte nel progetto.
Nel corso della seduta i giovani consiglieri hanno presentato un video realizzato nell’ambito del progetto dedicato al diritto all’istruzione e hanno consegnato al sindaco una lettera contenente riflessioni e proposte elaborate durante l’anno scolastico.
Uno dei momenti più significativi dell’iniziativa è stato dedicato al progetto delle bacheche di crossbooking, nato da una proposta avanzata dagli stessi ragazzi. Le strutture, installate in quattro aree della città, sono state pensate come piccole biblioteche libere dove bambini e famiglie possono lasciare e prendere libri, promuovendo la lettura e la condivisione.
Al termine della seduta è stata inaugurata la prima bacheca ai Giardini comunali, dove gli studenti hanno collocato i primi volumi che saranno messi a disposizione della cittadinanza.
L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza del Consiglio delle bambine e dei bambini come strumento di educazione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva, evidenziando come alcune delle proposte avanzate negli anni siano diventate progetti concreti per la città.
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