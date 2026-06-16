ATTUALITA'
Da Gütersloh ad Aprilia: una settimana di scambio europeo tra cultura e cittadinanza digitale
Una settimana di lezioni, visite, amicizia e confronto tra culture diverse. È l’esperienza vissuta dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” di Aprilia e della scuola “Anne Frank” di Gütersloh, in Germania, protagonisti di un progetto Erasmus+ che ha trasformato per alcuni giorni la scuola e il territorio in un laboratorio internazionale di apprendimento e cittadinanza europea.
L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti italiani e tedeschi in un intenso programma di attività didattiche, momenti di socializzazione e scoperta del territorio. La scuola tedesca ha scelto l’istituto apriliano per il lavoro svolto nell’ambito della cittadinanza digitale e del giornalismo web, temi che rappresentano uno dei punti qualificanti dell’offerta formativa della scuola.
Per tutta la settimana l’inglese è stato il linguaggio comune attraverso cui i ragazzi hanno condiviso lezioni, laboratori ed esperienze quotidiane, superando le barriere linguistiche e costruendo nuove relazioni.
Accanto alle attività scolastiche, il progetto ha previsto visite a Roma, Anzio e al Museo dello Sbarco, offrendo agli studenti tedeschi l’opportunità di approfondire aspetti della storia e della cultura italiana. Tra le tappe anche la Tomba di Menotti Garibaldi a Carano, simbolo del legame tra memoria nazionale e territorio locale.
Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della cittadinanza digitale, dell’uso consapevole delle tecnologie e dell’analisi critica delle informazioni. Da questo lavoro è nato anche il podcast collaborativo “Safe Digital Space”, che raccoglie una parte delle attività sviluppate durante lo scambio.
Nel corso della permanenza ad Aprilia, gli studenti hanno visitato alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui Piazza Roma, la chiesa di San Michele Arcangelo e Piazza delle Erbe. Significativo anche l’incontro istituzionale con la commissaria prefettizia Vincenza Filippi, che ha accolto la delegazione sottolineando il valore educativo e civile delle collaborazioni tra scuole europee.
La settimana si è conclusa nell’aula magna dell’istituto con la presentazione dei lavori realizzati, la consegna degli attestati e una festa finale accompagnata da un concerto, alla presenza dell’ambasciatrice Erasmus Maria Cristina Bevilacqua.
Il progetto è stato coordinato dalla professoressa Marilena Ferraro, con la collaborazione delle docenti Velia Farina e Patrizia Bisacco, mentre per la scuola tedesca hanno partecipato i docenti Nicole Cebulla e Fabian Flöper. Fondamentale anche il contributo delle famiglie ospitanti e della dirigente scolastica Simona Venti.
L’esperienza lascia in eredità nuove relazioni, competenze e prospettive di collaborazione internazionale, confermando il valore degli scambi culturali nella formazione delle nuove generazioni.
ATTUALITA'
Formia punta sulla mobilità sostenibile: via libera alle e-bike gratuite
La Giunta comunale di Formia ha approvato l’utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell’ente grazie al progetto “Formia, tra passato e futuro”, promosso dal Consorzio Le Due Torri nell’ambito dei bandi regionali “Reti di Impresa”.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Consorzio, il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio e si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per incentivare forme di mobilità sostenibile e valorizzare il territorio.
Le nuove e-bike saranno uno strumento a disposizione della città per favorire spostamenti a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei residenti e rendere più sostenibile la fruizione del territorio da parte di cittadini e turisti.
Il progetto era stato presentato nelle scorse settimane nella Sala Sicurezza del Palazzo Comunale, durante un incontro dedicato ai risultati ottenuti dal Consorzio Le Due Torri attraverso interventi di riqualificazione urbana, iniziative culturali e attività di promozione del commercio cittadino.
“Le e-bike rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche uno strumento concreto per promuovere una mobilità moderna e rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori”, ha dichiarato il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese locali.
Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Ambiente Francesca Di Rocco, che ha evidenziato il valore della sinergia tra pubblico e privato per realizzare progetti capaci di generare benefici per il territorio.
L’iniziativa punta a rafforzare l’attrattività della città e a sostenere un modello di sviluppo orientato alla sostenibilità ambientale, all’innovazione e alla valorizzazione del tessuto economico locale.
ATTUALITA'
Avis Latina lancia la campagna estiva: “Prima di staccare la spina, programma il tuo dono”
Dopo le iniziative dedicate alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’AVIS Provinciale Latina guarda già all’estate e lancia una nuova campagna di sensibilizzazione per invitare i cittadini a donare sangue prima della partenza per le vacanze.
Lo slogan scelto per il 2026 è “Prima di staccare la spina, passa da AVIS”, un messaggio che richiama il periodo delle ferie ma ricorda anche l’importanza di un gesto che può salvare vite umane.
Durante i mesi estivi, infatti, il numero delle donazioni tende a diminuire, mentre il fabbisogno di sangue negli ospedali resta costante. Pazienti oncologici ed ematologici, persone coinvolte in incidenti stradali o sottoposte a interventi chirurgici continuano ad aver bisogno quotidianamente di trasfusioni e terapie salvavita.
La campagna nasce dall’analisi dell’andamento delle raccolte sul territorio provinciale e prevede una strategia di comunicazione integrata attraverso affissioni, social network, strumenti digitali e materiali informativi destinati alle sedi comunali dell’associazione.
Tra le novità c’è anche una pagina dedicata sul sito di Avis Provinciale Latina che raccoglie tutti gli appuntamenti per la donazione organizzati nei mesi di giugno, luglio e agosto dalle Avis comunali del territorio, con l’obiettivo di facilitare la prenotazione e aiutare i cittadini a individuare la sede più vicina.
Il progetto, presentato già durante l’assemblea annuale dell’associazione, punta a valorizzare il lavoro di rete delle sezioni comunali e a rafforzare la presenza di Avis sul territorio.
«Nei mesi estivi, quando le donazioni diminuiscono e il fabbisogno degli ospedali resta invariato, è fondamentale mantenere alta l’attenzione e la partecipazione dei cittadini», ha dichiarato il presidente provinciale Marcello Galloppa. «Vogliamo invitare tutti a programmare la propria donazione prima delle vacanze. È un piccolo gesto che può fare una grande differenza per chi affronta una malattia o un intervento chirurgico».
Avis Provinciale Latina rinnova quindi l’appello ai cittadini a pianificare una donazione prima della partenza per le ferie, ricordando che il sangue non può essere prodotto artificialmente e che le necessità dei pazienti non si fermano durante l’estate.
ATTUALITA'
Rosso Visciola, l’evento “slow” piace. Lola Fernandez: “Elegante come il rosso del nostro frutto”
SEZZE – Non una sagra, ma un evento “slow”: “Raffinato come il colore delle nostre visciole”. Così L’assessore alla attività produttive del Comune di Sezze, Lola Fernandez racconta Rosso Visciola 2026, terza edizione della manifestazione nata per mettere il luce il frutto che condivide con il carciofo il podio di prodotto identitario del centro lepino che si è svolta sabato sera a Sezze.
Non soltanto marmellate e confetture, ma la visciola reinterpretata: gelatina di visciole, gin tonic alla visciola e spritz alla visciola combinato con il ghiacciolo di visciola, hanno accompagnato le storiche e insuperabili crostatine.
“Stiamo cercando – spiega Lola Fernandez di promuovere un format diverso di animazione territoriale per un’eccellenza nostra che è la visciola, simbolo particolarmente importante del nostro territorio. Un evento un po’ diverso, non vogliamo fare una sagra, ma una serata più tranquilla, più elegante all’insegna appunto del Rosso visciola, che è un colore elegante. Essendo però un evento sperimentale, è logico che l’affluenza di visitatori è diversa, anche se devo dire che i numeri di questo evento sono molto interessanti”.
“Sono stati presenti diverse Pro Loco promoter del territorio, sei operatori della “Spesa nel borgo”, dieci artigiani, quattro stand gastronomici che sono stati animati dai nostri commercianti, quattro spettacoli dal vivo, un’ attrazione che veniva da Rocca Massima, il Fly in the Sky. Poi 40 cerchi artigianali che sono stati messi a disposizione nel Cid di Sezze e un giardino dove delle persone hanno potuto assaggiare la visciola, le marmellate, le crostatine. Un evento organizzato anche in collaborazione con la parrocchia Santa Lucia e anche loro sono stati protagonisti o coprotagonisti di questo evento con un loro stand gastronomico che è stato ubicato a Porta Pascibella, la processione di Sant’Antonio che quindi ha avuto il suo passaggio nel perimetro dell’evento. In totale più di 26 organizzazioni hanno collaborato, tra le altre voglio ringraziare in modo particolare la Confcommercio Lazio Sud che ha dato una grossa mano, ma anche la Provincia di Latina che ha messo a disposizione tutta la sua rete della Via Appia, la Camera di Commercio che ha patrocinato l’evento, tutti i componenti del comitato locale per l’occupazione del Cibo nella Terra del Mito e anche la Proloco di Sezze che è stata sempre presente e ha dato un grande supporto. Ci sarebbero altri da nominare, nella nostra locandina abbiamo messo tutti, richiamo ad esempio la Capol di Latina, la Castagna di Rocca Massima, così come Media 4, ente del terzo settore che ci ha dato una mano per la parte della comunicazione e la selezione La Macchia che ha condotto il talk, un talk al quale tra l’altro hanno partecipato sia il sindaco, che i consiglieri regionali, Vittorio Sambucci e Salvatore La Penna, Pasquale Gasalini consigliere provinciale e Fabrizio Di Sauro direttore della Compagnia dei Lepini”.
Lola Fernandez qui per Gr Latina
Più Letti
-
NOTIZIARI2 ore fa
GR Latina – 16 giugno 2026 ore 8
-
NOTIZIARI16 ore fa
GR Latina – 15 giugno 2026 ore 18
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 15 giugno 2026
-
NOTIZIARI19 ore fa
GR Latina – 15 giugno 2026 ore 15
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 14 giugno 2026
-
NOTIZIARI22 ore fa
GR Latina – 15 giugno 2026 ore 12
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 15 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 14 giugno 2026 ore 9