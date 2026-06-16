Da Gütersloh ad Aprilia: una settimana di scambio europeo tra cultura e cittadinanza digitale

Una settimana di lezioni, visite, amicizia e confronto tra culture diverse. È l’esperienza vissuta dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” di Aprilia e della scuola “Anne Frank” di Gütersloh, in Germania, protagonisti di un progetto Erasmus+ che ha trasformato per alcuni giorni la scuola e il territorio in un laboratorio internazionale di apprendimento e cittadinanza europea.

L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti italiani e tedeschi in un intenso programma di attività didattiche, momenti di socializzazione e scoperta del territorio. La scuola tedesca ha scelto l’istituto apriliano per il lavoro svolto nell’ambito della cittadinanza digitale e del giornalismo web, temi che rappresentano uno dei punti qualificanti dell’offerta formativa della scuola.

Per tutta la settimana l’inglese è stato il linguaggio comune attraverso cui i ragazzi hanno condiviso lezioni, laboratori ed esperienze quotidiane, superando le barriere linguistiche e costruendo nuove relazioni.

Accanto alle attività scolastiche, il progetto ha previsto visite a Roma, Anzio e al Museo dello Sbarco, offrendo agli studenti tedeschi l’opportunità di approfondire aspetti della storia e della cultura italiana. Tra le tappe anche la Tomba di Menotti Garibaldi a Carano, simbolo del legame tra memoria nazionale e territorio locale.

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della cittadinanza digitale, dell’uso consapevole delle tecnologie e dell’analisi critica delle informazioni. Da questo lavoro è nato anche il podcast collaborativo “Safe Digital Space”, che raccoglie una parte delle attività sviluppate durante lo scambio.

Nel corso della permanenza ad Aprilia, gli studenti hanno visitato alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui Piazza Roma, la chiesa di San Michele Arcangelo e Piazza delle Erbe. Significativo anche l’incontro istituzionale con la commissaria prefettizia Vincenza Filippi, che ha accolto la delegazione sottolineando il valore educativo e civile delle collaborazioni tra scuole europee.

La settimana si è conclusa nell’aula magna dell’istituto con la presentazione dei lavori realizzati, la consegna degli attestati e una festa finale accompagnata da un concerto, alla presenza dell’ambasciatrice Erasmus Maria Cristina Bevilacqua.

Il progetto è stato coordinato dalla professoressa Marilena Ferraro, con la collaborazione delle docenti Velia Farina e Patrizia Bisacco, mentre per la scuola tedesca hanno partecipato i docenti Nicole Cebulla e Fabian Flöper. Fondamentale anche il contributo delle famiglie ospitanti e della dirigente scolastica Simona Venti.

L’esperienza lascia in eredità nuove relazioni, competenze e prospettive di collaborazione internazionale, confermando il valore degli scambi culturali nella formazione delle nuove generazioni.