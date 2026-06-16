ATTUALITA'
Palazzo M, Zaccheo: “Latina deve decidere cosa consegnare alle future generazioni: luogo chiuso o grande incubatore universitario e culturale?”
LATINA – “L’investimento previsto per il recupero e la riqualificazione di Palazzo M rappresenta senza dubbio una notizia importante per Latina. Parliamo di uno degli edifici simbolo della città, collocato nel cuore del nucleo di fondazione, un immobile che necessita di interventi strutturali seri per garantirne la stabilità, la funzionalità e la piena conservazione. Proprio perché condivido pienamente la necessità di questo intervento, ritengo però che debba essere rivista l’ipotesi di installare cancellate permanenti a delimitazione del piazzale. Una scelta di questo tipo rischierebbe di compromettere il rapporto storico e urbanistico tra Palazzo M e la città, trasformando uno spazio concepito come aperto e permeabile in un’area percepita come chiusa e separata dalla comunità. È quindi necessario ricercare soluzioni alternative che sappiano coniugare le esigenze di tutela dell’immobile e delle istituzioni che finora vi hanno operato con la salvaguardia della vocazione pubblica e identitaria di uno dei luoghi più rappresentativi di Latina.”
Lo dichiara l’On. Vincenzo Zaccheo, Presidente della Fondazione Latina 2032, intervenendo nel dibattito sul futuro di Palazzo M, che nelle ultime ore ha visto susseguirsi numerose prese di posizione: dal Senatore Nicola Calandrini agli esponenti del Partito Democratico Majocchi e Campagna, dal consigliere Nazzareno Ranaldi, al capogruppo di Fai Cesare Bruni, dalla Lista Celentano, fino agli interventi del Sindaco Matilde Celentano e dell’Assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio.
“Il fatto che forze politiche diverse, amministratori e rappresentanti istituzionali abbiano sentito il bisogno di intervenire, chiamandomi in causa e di questo li ringrazio, dimostra che Palazzo M non è un tema marginale. È una questione centrale per l’identità, la memoria e il futuro della città”.
“Non possiamo che esprimere apprezzamento per un intervento rilevante su un bene pubblico di così grande valore storico, architettonico e identitario. Palazzo M non è un edificio qualsiasi: è parte integrante di Latina, della sua forma, della sua storia e della sua comunità. Proprio per questo, però, non possiamo limitarci a valutare l’opera soltanto sotto il profilo tecnico-edilizio”.
“Accanto alla necessità del recupero strutturale — che considero doveroso e indispensabile — esistono infatti criticità evidenti. Così come oggi appare concepito, l’intervento rischia di rappresentare un ulteriore elemento di chiusura di un luogo simbolico nei confronti della città e della comunità di Latina. Il tema delle cancellate e della limitazione degli spazi esterni non è secondario: riguarda il rapporto tra Palazzo M e la città, tra un edificio identitario e i cittadini che in quel luogo devono potersi riconoscere”.
Secondo Zaccheo, la discussione non può essere ridotta a una contrapposizione tra sicurezza e fruibilità.
“Occorre trovare soluzioni equilibrate, capaci di garantire tutela, decoro e controllo senza trasformare Palazzo M in uno spazio sempre più separato dalla vita cittadina”.
“Voglio essere molto chiaro su questo punto. Sono un uomo che ha sempre avuto il massimo rispetto per le istituzioni e per la divisa così come mi ha insegnato mio padre, sono figlio di un servitore dello Stato, un Carabiniere decorato al quale è stata intitolata la Compagnia dei Carabinieri di Aprilia. Figuriamoci se nelle mie intenzioni, nel tentativo di migliorare la città che amo, possa esserci anche solo lontanamente la volontà di fare un torto a un’istituzione centrale e importante come la Guardia di Finanza e a tutti gli uomini, che nelle Forze dell’Ordine, garantiscono ogni giorno un servizio essenziale al Paese e alla nostra città”.
“Il punto non è contrapporre la città alla Guardia di Finanza. Al contrario, il punto è costruire una soluzione più moderna, più funzionale e più rispettosa delle esigenze di tutti: dello Stato, delle istituzioni, dei cittadini e della storia urbanistica di Latina”.
Il Presidente della Fondazione Latina 2032 richiama quindi l’Accordo di Programma sottoscritto a suo tempo tra Comune di Latina, Provincia di Latina, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio, Ministero dell’Interno con l’allora Prefetto Bruno Frattali, Guardia di Finanza e Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il Magnifico Rettore Luigi Frati.
“Esiste un Accordo di Programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, che non può essere ignorato. Quell’accordo individuava con chiarezza una visione strategica: Palazzo M come sede universitaria della Sapienza e la riallocazione delle funzioni statali in sedi più idonee e moderne”.
“L’impostazione era chiara: realizzare un vero polo universitario nel cuore della città e trasferire il Comando provinciale della Guardia di Finanza in una struttura nuova, funzionale, moderna, dotata degli spazi necessari, compresi eliporto e alloggi per ufficiali, sottufficiali e personale. Una soluzione pensata nell’area dei nuovi quartieri Q4 e Q5, dentro una prospettiva urbanistica capace di accompagnare la crescita della città e la domanda di sicurezza in un’area urbana tra le più popolose di Latina”.
“Quella non era una semplice operazione immobiliare. Era una visione di città. Significava liberare Palazzo M per restituirlo a una funzione alta, universitaria e culturale, e al tempo stesso garantire alle amministrazioni dello Stato sedi più adeguate, moderne e funzionali”.
Zaccheo pone quindi una domanda politica e culturale.
“Dobbiamo chiederci con chiarezza cosa vogliamo lasciare ai nostri figli nel centro storico di Latina. Un ufficio immigrazione? Una caserma? O il cuore pulsante della cultura, della formazione, della ricerca e della vita universitaria? Palazzo M deve diventare un incubatore culturale: non soltanto una sede universitaria, ma un luogo aperto alla città, capace di ospitare mostre, convegni, incontri, iniziative pubbliche, attività di studio e momenti di partecipazione”.
“Latina ha bisogno di un centro storico vivo. Ricordo che le previsioni urbanistiche indicano in 15mila gli abitanti del Centro mentre oggi sono appena 5mila e questo manda in sofferenza tutte le attività. L’insediamento universitario in Palazzo M avrebbe un impatto enorme anche sul piano sociale ed economico: significherebbe riportare giovani, studenti, docenti, ricercatori, servizi e vitalità nel cuore della città. Significherebbe sostenere il commercio, aumentare la presenza quotidiana nel centro, creare relazioni, opportunità e nuove prospettive”.
“Non dimentichiamo che la pianificazione urbanistica di Piccinato prevedeva uffici e servizi nel Centro Direzionale scuole a Palazzo M. Anche per questo il tema della riallocazione delle funzioni pubbliche e della Guardia di Finanza nel Centro Direzionale o in aree adeguate deve tornare dentro una visione complessiva, non dentro scelte frammentarie”.
Da qui l’appello al Sindaco e a tutte le forze politiche.
“Rivolgo un invito al Sindaco di Latina affinché dia mandato al Presidente del Consiglio comunale di convocare un Consiglio comunale straordinario e monotematico sul futuro di Palazzo M e del nucleo di fondazione, invitando tutti gli attori protagonisti di questa vicenda: Comune, Provincia, Governo, Agenzia del Demanio, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Ministero dell’Interno, Guardia di Finanza, Sapienza, Soprintendenza e Fondazione Latina 2032”.
“Serve un confronto serio, pubblico, istituzionale, libero da pregiudizi e da polemiche di parte. Palazzo M riguarda tutti. Non appartiene a una maggioranza o a un’opposizione. Appartiene alla storia urbanistica e architettonica della città e rappresenta una parte essenziale della nostra identità collettiva”.
“Il Centenario di Latina non può essere soltanto una celebrazione. Deve diventare l’occasione per decidere quale città vogliamo costruire per il futuro. E Palazzo M è uno dei luoghi decisivi di questa scelta”.
“Per questo — conclude Zaccheo — dico sì al recupero strutturale, sì alla messa in sicurezza, sì alla tutela dell’immobile. Ma dico anche che Latina, essendo un laboratorio a cielo aperto di urbanistica e architettura di cui Palazzo M è punto centrale della visione di città, non può rinunciare a discutere il destino del suo edificio simbolo. Non possiamo consegnare alle future generazioni soltanto muri restaurati e cancelli chiusi. Dobbiamo consegnare loro luoghi vivi, aperti, capaci di produrre cultura, formazione, identità e futuro”.
ATTUALITA'
Attiva a Gaeta la Navetta ecologica per il Mare
GAETA – E’ stata presentata questa mattina a Gaeta la nuova Navetta Ecologica per il Mare, il servizio gratuito promosso dal Comune attraverso il finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Pro Loco Gaeta. La navetta partirà da Piazza Traniello e, attraverso diverse fermate lungo il percorso, collegherà il centro cittadino con la Riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città.
“Con l’attivazione della Navetta Ecologica per il Mare Vogliamo offrire un servizio utile e concreto a cittadini e turisti, permettendo a tutti di raggiungere facilmente le nostre spiagge, indipendentemente dalla disponibilità di un mezzo proprio. Allo stesso tempo, questa iniziativa contribuirà a ridurre il traffico lungo il litorale e a promuovere forme di mobilità più sostenibili, nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita”, spiega il sindaco Cristian Leccese.
Il servizio sarà attivo dalle ore 7.30 alle ore 22.00 nei giorni 20, 21, 27 e 28 giugno 2026 e successivamente tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto.
ATTUALITA'
Da Gütersloh ad Aprilia: una settimana di scambio europeo tra cultura e cittadinanza digitale
Una settimana di lezioni, visite, amicizia e confronto tra culture diverse. È l’esperienza vissuta dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” di Aprilia e della scuola “Anne Frank” di Gütersloh, in Germania, protagonisti di un progetto Erasmus+ che ha trasformato per alcuni giorni la scuola e il territorio in un laboratorio internazionale di apprendimento e cittadinanza europea.
L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti italiani e tedeschi in un intenso programma di attività didattiche, momenti di socializzazione e scoperta del territorio. La scuola tedesca ha scelto l’istituto apriliano per il lavoro svolto nell’ambito della cittadinanza digitale e del giornalismo web, temi che rappresentano uno dei punti qualificanti dell’offerta formativa della scuola.
Per tutta la settimana l’inglese è stato il linguaggio comune attraverso cui i ragazzi hanno condiviso lezioni, laboratori ed esperienze quotidiane, superando le barriere linguistiche e costruendo nuove relazioni.
Accanto alle attività scolastiche, il progetto ha previsto visite a Roma, Anzio e al Museo dello Sbarco, offrendo agli studenti tedeschi l’opportunità di approfondire aspetti della storia e della cultura italiana. Tra le tappe anche la Tomba di Menotti Garibaldi a Carano, simbolo del legame tra memoria nazionale e territorio locale.
Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della cittadinanza digitale, dell’uso consapevole delle tecnologie e dell’analisi critica delle informazioni. Da questo lavoro è nato anche il podcast collaborativo “Safe Digital Space”, che raccoglie una parte delle attività sviluppate durante lo scambio.
Nel corso della permanenza ad Aprilia, gli studenti hanno visitato alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui Piazza Roma, la chiesa di San Michele Arcangelo e Piazza delle Erbe. Significativo anche l’incontro istituzionale con la commissaria prefettizia Vincenza Filippi, che ha accolto la delegazione sottolineando il valore educativo e civile delle collaborazioni tra scuole europee.
La settimana si è conclusa nell’aula magna dell’istituto con la presentazione dei lavori realizzati, la consegna degli attestati e una festa finale accompagnata da un concerto, alla presenza dell’ambasciatrice Erasmus Maria Cristina Bevilacqua.
Il progetto è stato coordinato dalla professoressa Marilena Ferraro, con la collaborazione delle docenti Velia Farina e Patrizia Bisacco, mentre per la scuola tedesca hanno partecipato i docenti Nicole Cebulla e Fabian Flöper. Fondamentale anche il contributo delle famiglie ospitanti e della dirigente scolastica Simona Venti.
L’esperienza lascia in eredità nuove relazioni, competenze e prospettive di collaborazione internazionale, confermando il valore degli scambi culturali nella formazione delle nuove generazioni.
ATTUALITA'
Formia punta sulla mobilità sostenibile: via libera alle e-bike gratuite
La Giunta comunale di Formia ha approvato l’utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell’ente grazie al progetto “Formia, tra passato e futuro”, promosso dal Consorzio Le Due Torri nell’ambito dei bandi regionali “Reti di Impresa”.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Consorzio, il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio e si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per incentivare forme di mobilità sostenibile e valorizzare il territorio.
Le nuove e-bike saranno uno strumento a disposizione della città per favorire spostamenti a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei residenti e rendere più sostenibile la fruizione del territorio da parte di cittadini e turisti.
Il progetto era stato presentato nelle scorse settimane nella Sala Sicurezza del Palazzo Comunale, durante un incontro dedicato ai risultati ottenuti dal Consorzio Le Due Torri attraverso interventi di riqualificazione urbana, iniziative culturali e attività di promozione del commercio cittadino.
“Le e-bike rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche uno strumento concreto per promuovere una mobilità moderna e rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori”, ha dichiarato il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese locali.
Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Ambiente Francesca Di Rocco, che ha evidenziato il valore della sinergia tra pubblico e privato per realizzare progetti capaci di generare benefici per il territorio.
L’iniziativa punta a rafforzare l’attrattività della città e a sostenere un modello di sviluppo orientato alla sostenibilità ambientale, all’innovazione e alla valorizzazione del tessuto economico locale.
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