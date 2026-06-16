Latina, insulti al Gip Cario in Tribunale, portata via, la solidarietà degli Avvocati

LATINA – Grave episodio questa mattina in Tribunale a Latina. Una donna è entrata nell’aula 2 dove si trovava il giudice Giuseppe Cario, impegnato in un interrogatorio di garanzia, e lo ha insultato prima di essere portata via. La protagonista è una 50 enne che poi è stata identificata e fermata. Da quanto si apprende, esibiva un decreto di archiviazione relativo a un procedimento penale nato da una sua denuncia, pronunciando pesanti offese. Il gip e la cancelliera hanno ripetutamente invitato la donna a uscire dall’aula, ma alla fine è stato necessario l’intervento del personale di vigilanza del palazzo di Giustizia. Nel frattempo è stato chiamato il 112 e sono arrivati polizia e carabinieri che hanno avviato le indagini. Un comportamento che configura reato quello tenuto dalla signora.

Immediata la solidarietà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina che condanna “il grave atto intimidatorio e di violenza”. La nota porta la firma del presidente dell’ordine Avv Giovanni Lauretti il quale ricorda che la vicenda di oggi “fa seguito ad altri gravi gesti di minaccia rivolti ad avvocati e magistrati del circondario pontino” e “deve spingere – aggiunge Lauretti – tutte le istituzioni a mantenere sempre alto il livello di guardia nel fronteggiare questi inquietanti fenomeni criminali”.

“Con la certezza che tutti gli operatori della giustizia non si lasceranno Condizionare nello svolgimento della loro attività da simili di atti e che l’avvocatura sarà sempre al fianco di chi ogni giorno compie il proprio lavoro con intensa dedizione e professionalità si auspica che siano messe in atto tutte le iniziative necessarie a tutelare i soggetti della giurisdizione e attraverso loro il bene supremo della giustizia e della legalità”, conclude la nota.