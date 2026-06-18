CRONACA
Rifiuti abbandonati a Maenza, segnalata una discarica abusiva lungo la Carpinetana
Elettrodomestici dismessi, sanitari e pneumatici abbandonati in un’area del territorio comunale di Maenza. È quanto hanno scoperto i volontari delle Guardie Eco Ambientali ODV ETS durante un servizio di controllo ambientale svolto in via Carpinetana, nella zona di Valle Santa Maria. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle attività di monitoraggio e vigilanza ambientale effettuate dai volontari, che hanno individuato una presenza significativa di rifiuti abbandonati lungo l’area interessata.
Dopo il sopralluogo, l’associazione ha inviato una comunicazione ufficiale al Comune di Maenza per segnalare la situazione e richiedere una verifica dello stato dei luoghi. L’obiettivo è consentire agli uffici competenti di valutare gli interventi necessari per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dell’area, restituendo decoro e sicurezza ambientale alla zona interessata.
Le Guardie Eco Ambientali hanno inoltre manifestato la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale nelle attività di vigilanza, prevenzione e tutela ambientale, sottolineando l’importanza di una sinergia tra enti pubblici e associazioni del territorio.
CRONACA
Maturità 2026, scelte le tracce del tema di Italiano: oltre 5mila studenti pontini alla prima prova
È scattata questa mattina alle 8.30 la Maturità 2026 per 5.075 studenti della provincia di Latina. I maturandi sono impegnati nella prima prova scritta, il tradizionale tema di Italiano, comune a tutti gli indirizzi scolastici. A livello provinciale sono circa 250 i candidati esterni che affrontano l’esame da privatisti. Per garantire lo svolgimento delle prove sono state costituite 149 commissioni, affiancate da 346 commissari esterni.
Le tracce del tema di Italiano
Per l’analisi del testo il Ministero ha proposto una poesia di Cesare Pavese, “Passerò per piazza di Spagna”, dedicata all’amore non corrisposto per l’attrice americana Constance Dowling, e un brano tratto da “I piaceri” di Vitaliano Brancati, diario personale nel quale lo scrittore riflette su ricordi, fantasie e nostalgie.
Tra le tracce di testo argomentativo figurano invece un estratto del discorso pronunciato da Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente nel giugno del 1946, un brano del saggio “I confini contano” di Frank Furedi e un passaggio del volume “Te lo dico con parole tue” del divulgatore scientifico Piero Bianucci.
Per la tipologia dedicata all’attualità, gli studenti possono scegliere tra un testo di Mario Calabresi sul valore della fatica e un articolo della giornalista Wenke Husman, pubblicato sulla rivista Internazionale, dedicato alla capacità umana di meravigliarsi di fronte ai fenomeni della natura.
Domani la seconda prova
Dopo il tema di Italiano, domani gli studenti torneranno sui banchi per la seconda prova scritta, diversa in base all’indirizzo di studi frequentato. A seguire prenderanno il via i colloqui orali, che quest’anno coinvolgeranno quattro discipline e restano obbligatori per il conseguimento del diploma.
Per oltre cinquemila ragazzi e ragazze della provincia si tratta di uno dei momenti più significativi del percorso scolastico, passaggio simbolico verso l’università, il lavoro e le nuove sfide della vita adulta.
L’augurio della sindaca Celentano
Un messaggio di incoraggiamento è arrivato anche dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano.
“A tutti gli studenti che in questi giorni affronteranno l’esame di maturità rivolgo il mio più sincero augurio. Portate con voi l’impegno, le esperienze e le emozioni di questi anni. Affrontate questa prova con serenità, fiducia e consapevolezza delle vostre capacità. In bocca al lupo a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi di Latina”.
CRONACA
Latina Scalo, bar chiuso per dieci giorni dopo una violenta lite: sospesa la licenza
Dieci giorni di chiusura per un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di Latina Scalo. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dalla Polizia di Stato su disposizione del Questore di Latina, che ha sospeso la licenza dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La misura arriva a seguito di un grave episodio avvenuto lo scorso 11 maggio all’interno del locale. In quell’occasione una violenta lite tra il titolare dell’esercizio e un altro uomo aveva reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia di Stato. Durante l’alterco entrambi i coinvolti avevano riportato lesioni tali da richiedere cure mediche. Dopo gli accertamenti svolti dagli uffici della Questura e l’esame delle memorie difensive presentate dal titolare, l’Autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto che quanto accaduto abbia determinato una concreta situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per questo motivo è stata disposta la sospensione dell’attività per dieci giorni con la conseguente chiusura temporanea del locale. L’articolo 100 del TULPS consente infatti al Questore di intervenire nei confronti dei pubblici esercizi quando si verificano situazioni che possono rappresentare un rischio per l’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la moralità pubblica.
CRONACA
Monte San Biagio, controlli della Polizia: sanzioni e segnalazioni tra attività commerciali e strutture ricettive
Cinque violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, sanzioni per mancata esposizione dei prezzi e del cartello di divieto di fumo, una contestazione per la vendita di bombole GPL senza la prescritta SCIA e due segnalazioni al Garante della Privacy per irregolarità nei sistemi di videosorveglianza. È questo il bilancio dei controlli amministrativi effettuati dalla Polizia di Stato di Fondi nel comune di Monte San Biagio, con il supporto della Polizia Locale.
Le verifiche hanno interessato una struttura ricettiva e due attività commerciali, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle normative in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori.
Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva che in passato operava come bed and breakfast. Gli accertamenti hanno confermato che l’attività risulta cessata dal 2016, ma gli operatori hanno rilevato alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall’esame della documentazione sono emerse omissioni negli obblighi di comunicazione della cessione di fabbricato, che hanno portato alla contestazione di cinque violazioni amministrative. Durante l’intervento sono state identificate otto persone.
Successivamente gli agenti hanno effettuato un’ispezione in un minimarket del centro cittadino, dove sono state riscontrate diverse irregolarità. Tra queste, la presenza di un impianto di videosorveglianza privo dell’informativa prevista per gli utenti, la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e l’assenza dei prezzi su numerosi prodotti in vendita. È stata inoltre accertata una violazione relativa al consumo di bevande alcoliche nelle immediate pertinenze dell’esercizio commerciale. In questo caso sono state identificate sette persone.
L’ultimo controllo ha interessato un’altra attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Anche qui gli operatori hanno rilevato irregolarità nella videosorveglianza e nella corretta indicazione dei prezzi. Particolare attenzione è stata dedicata ai prodotti ortofrutticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie per garantirne la tracciabilità. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento del personale della Asl di Latina per gli approfondimenti di competenza.
Nel corso della stessa ispezione è stata inoltre contestata la vendita di bombole GPL in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Sono in corso ulteriori verifiche su alcuni aspetti legati alla sorvegliabilità dei locali.
Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale. Sei soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SDI.
L’attività si è conclusa con diverse contestazioni e segnalazioni agli enti competenti, nell’ambito dell’azione di controllo finalizzata alla tutela della legalità e della sicurezza sul territorio.
Più Letti
-
NOTIZIARI4 ore fa
GR Latina – 18 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI17 ore fa
GR Latina – 17 giugno 2026 ore 18
-
NOTIZIARI20 ore fa
GR Latina – 17 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI23 ore fa
GR Latina – 17 giugno 2026 ore 12
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 17 giugno 2026 ore 8
-
TITOLI4 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 18 giugno 2026
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 16 giugno 2026 ore 8
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 17 giugno 2026