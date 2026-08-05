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CRONACA

Caso di legionellosi, il Comune di Latina dispone la chiusura temporanea del Garden Hotel

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1 ora fa

Il sindaco di Latina ha firmato un’ordinanza con cui dispone la chiusura temporanea del Garden Hotel di via del Lido a seguito di un caso di legionellosi segnalato dall’Azienda sanitaria locale.

Il provvedimento è stato adottato dopo la richiesta del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina, che ha collegato il caso a un paziente che aveva soggiornato nella struttura ricettiva.

L’ordinanza impone al gestore dell’hotel di procedere immediatamente alla bonifica e alla disinfezione dell’intero impianto idrico, secondo le linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi. È inoltre prevista la revisione del documento di valutazione e gestione del rischio legionella e la comunicazione alla Asl dell’avvenuto completamento degli interventi, così da consentire i successivi campionamenti.

La struttura resterà interdetta all’attività fino a quando le nuove analisi non daranno esito favorevole, certificando il ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa sanitaria.

L’ordinanza è stata notificata, oltre che alla società che gestisce l’hotel, anche alla Asl di Latina, all’Arpa Lazio, alla Prefettura, alla Polizia Locale e agli uffici comunali competenti.

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CRONACA

Ferragosto, controlli rafforzati della Guardia Costiera sul litorale pontino

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28 minuti fa

5 Agosto 2026

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Si rafforza il dispositivo della Guardia Costiera in vista del periodo di massimo afflusso sulle spiagge. Nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la Direzione Marittima del Lazio intensificherà i controlli dall’8 al 23 agosto, con il massimo impegno operativo previsto nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, sono stati attivati due nuovi presidi stagionali a Sperlonga e Rio Martino, che si aggiungono alle sedi già presenti lungo il litorale pontino per garantire una maggiore rapidità negli interventi di soccorso e nelle attività di vigilanza.

Complessivamente, lungo i 360 chilometri di costa laziale saranno operativi venti presidi della Guardia Costiera, oltre trenta mezzi navali, pattuglie a terra e due nuovi acquascooter destinati agli interventi nelle acque sotto costa e davanti alle spiagge più affollate. Il dispositivo sarà inoltre supportato dalla collaborazione con il servizio di emergenza 118 e con le associazioni di Protezione civile.

Particolare attenzione sarà rivolta al rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla presenza del servizio di salvataggio negli stabilimenti, al contrasto dell’occupazione abusiva delle spiagge libere, al controllo della navigazione sotto costa e alla tutela dell’ambiente marino, comprese le aree protette.

La Guardia Costiera invita infine bagnanti e diportisti a rispettare le norme di sicurezza, consultare le previsioni meteo prima di uscire in mare e ricorda che, in caso di emergenza, sono attivi 24 ore su 24 il Numero Unico 112 e il 1530 della Guardia Costiera.

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CRONACA

Latina, attive 14 nuove telecamere di videosorveglianza: ecco dove sono state installate

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1 ora fa

5 Agosto 2026

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Quattordici nuove telecamere di videosorveglianza sono entrate in funzione a Latina nell’ambito del progetto “Sicurezza in Comune”, finanziato dalla Regione Lazio per potenziare il controllo del territorio.

Il nuovo sistema comprende undici postazioni, equipaggiate con telecamere multisensore e ottiche, installate in alcune delle aree ritenute più sensibili della città. Gli impianti sono stati collocati in piazza del Popolo, piazza del Quadrato, piazzale dei Bonificatori, in sei punti di Villaggio Trieste e in due postazioni tra via Cairoli e via Don Morosini.

L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento regionale di 80 mila euro, integrato da un cofinanziamento comunale di 20 mila euro. Le telecamere sono già operative, collegate al comando della Polizia Locale e in grado di garantire una copertura a 360 gradi, riducendo gli angoli ciechi e migliorando il monitoraggio degli spazi pubblici.

Secondo il sindaco Matilde Celentano, il completamento del progetto rappresenta un passo avanti nel rafforzamento della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati, oltre a costituire un supporto per l’attività delle forze dell’ordine. L’amministrazione ha inoltre ricordato che sono già stati ottenuti ulteriori finanziamenti regionali, per un totale di un milione di euro, destinati a nuovi interventi di videosorveglianza attualmente in fase di progettazione.

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CRONACA

Aprilia, la Cisl Fp invia esposto alla Asl: “Negli uffici comunali 35° C, mancano condizioni minime di salute e sicurezza”

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5 ore fa

5 Agosto 2026

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APRILIA – “Trentacinque gradi negli uffici comunali. Non è una percezione, non è un’esagerazione, non è una polemica sindacale. È una situazione documentata, con rilievi e fotografie, che racconta una realtà incompatibile con il diritto dei lavoratori a svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza” La denuncia arriva dalla Cisl Finzione Pubblica di Aprilia che ha inviato un esposto e formalmente sollecitato lo SPRESAL della ASL di Latina e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, chiedendo che vengano effettuati con la massima urgenza gli accertamenti richiesti. “Il problema non è l’emergenza caldo la domanda – sottolinea il segretario provinciale del sindacato di categoria Raffaela Paciocca – è come si sia potuti arrivare a questo punto”.

Per il sindacato “se un’organizzazione sindacale è costretta a rivolgersi agli organi di controllo per chiedere il rispetto di condizioni minime di salute e sicurezza, significa che il sistema di prevenzione ha smesso di funzionare ben prima dell’arrivo dell’estate. La tutela della salute dei lavoratori non può dipendere dagli esposti del sindacato. Deve essere il primo dovere
di chi amministra un Ente pubblico”.

E a proposito di caldo si allunga ancora e ha raggiunto un numero mai visto prima, la serie delle giornate contrassegnate da bollino rosso per Latina. Da poco è stato pubblicato dal Ministero della Salute il nuovo bollettino delle ondate di calore che allunga fino al 7 agosto lo stato di massima allerta e rischi per la salute anche delle persone sane. Le temperature, tra oggi e venerdì oscilleranno tra i 24 gradi del primo mattino e i 39 percepiti durante le ore più calde della giornata

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