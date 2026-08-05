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CRONACA

Terracina ricorda Federico Salvagni: il 14 agosto una commemorazione nel luogo della tragedia

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30 minuti fa

A quasi un anno dalla tragedia, Terracina ricorderà Federico Salvagni, il ragazzo di 16 anni investito e ucciso mentre percorreva in bicicletta in via San Felice Circeo insieme al fratello gemello e a un amico.

L’appuntamento è per venerdì 14 agosto alle ore 10, nel punto in cui avvenne l’incidente, al chilometro 8,700 della via San Felice Circeo. L’iniziativa, promossa dal Comando di Polizia Locale di Terracina, vuole essere un momento di raccoglimento ma anche di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.

L’obiettivo dell’evento è mantenere viva la memoria di Federico e promuovere una riflessione sull’importanza della prevenzione e della responsabilità alla guida, soprattutto lungo arterie particolarmente trafficate.

Gli organizzatori rivolgono un invito alla cittadinanza e alle istituzioni affinché prendano parte alla commemorazione, sottolineando il valore dell’impegno condiviso per diffondere una maggiore cultura della sicurezza stradale e sostenere le famiglie colpite da tragedie simili.

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CRONACA

Latina, ordinanza del sindaco per tutelare gli animali durante l’emergenza caldo

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36 minuti fa

5 Agosto 2026

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Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha firmato un’ordinanza per la tutela degli animali d’affezione durante l’attuale ondata di calore. Il provvedimento, in vigore da subito fino al 30 settembre, introduce una serie di divieti e prescrizioni per prevenire colpi di calore, disidratazione e altri rischi legati alle alte temperature.

L’ordinanza vieta di lasciare cani e gatti in spazi esterni privi di adeguate aree d’ombra permanenti e ventilazione, precisando che ombrelloni e tende non sono considerati sufficienti. Dalle 10 alle 19 gli animali potranno rimanere all’esterno solo se protetti da strutture fisse che garantiscano ombra costante e acqua fresca sempre disponibile.

Tra i divieti figurano anche quello di lasciare gli animali chiusi all’interno delle automobili, anche per brevi periodi e con i finestrini socchiusi, e quello di custodirli in verande o locali soggetti a forte surriscaldamento. L’ordinanza vieta inoltre di far camminare i cani sull’asfalto nelle ore più calde della giornata e sospende fino al 30 settembre attività di addestramento e intenso esercizio fisico.

“Proteggere gli animali è un dovere civile e morale”, ha dichiarato il sindaco Celentano, ricordando anche il percorso avviato dal Comune con il regolamento per il benessere animale e con l’istituzione della figura del Garante per i diritti degli animali.

Il controllo sul rispetto dell’ordinanza sarà affidato alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile volontarie e ai Servizi veterinari della Asl di Latina. Per chi viola le disposizioni sono previste sanzioni amministrative fino a 500 euro, oltre alle eventuali responsabilità penali previste dalla normativa nei casi di maltrattamento o abbandono.

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CRONACA

Ferragosto, controlli rafforzati della Guardia Costiera sul litorale pontino

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1 ora fa

5 Agosto 2026

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Si rafforza il dispositivo della Guardia Costiera in vista del periodo di massimo afflusso sulle spiagge. Nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la Direzione Marittima del Lazio intensificherà i controlli dall’8 al 23 agosto, con il massimo impegno operativo previsto nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, sono stati attivati due nuovi presidi stagionali a Sperlonga e Rio Martino, che si aggiungono alle sedi già presenti lungo il litorale pontino per garantire una maggiore rapidità negli interventi di soccorso e nelle attività di vigilanza.

Complessivamente, lungo i 360 chilometri di costa laziale saranno operativi venti presidi della Guardia Costiera, oltre trenta mezzi navali, pattuglie a terra e due nuovi acquascooter destinati agli interventi nelle acque sotto costa e davanti alle spiagge più affollate. Il dispositivo sarà inoltre supportato dalla collaborazione con il servizio di emergenza 118 e con le associazioni di Protezione civile.

Particolare attenzione sarà rivolta al rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, alla presenza del servizio di salvataggio negli stabilimenti, al contrasto dell’occupazione abusiva delle spiagge libere, al controllo della navigazione sotto costa e alla tutela dell’ambiente marino, comprese le aree protette.

La Guardia Costiera invita infine bagnanti e diportisti a rispettare le norme di sicurezza, consultare le previsioni meteo prima di uscire in mare e ricorda che, in caso di emergenza, sono attivi 24 ore su 24 il Numero Unico 112 e il 1530 della Guardia Costiera.

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CRONACA

Latina, attive 14 nuove telecamere di videosorveglianza: ecco dove sono state installate

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2 ore fa

5 Agosto 2026

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Quattordici nuove telecamere di videosorveglianza sono entrate in funzione a Latina nell’ambito del progetto “Sicurezza in Comune”, finanziato dalla Regione Lazio per potenziare il controllo del territorio.

Il nuovo sistema comprende undici postazioni, equipaggiate con telecamere multisensore e ottiche, installate in alcune delle aree ritenute più sensibili della città. Gli impianti sono stati collocati in piazza del Popolo, piazza del Quadrato, piazzale dei Bonificatori, in sei punti di Villaggio Trieste e in due postazioni tra via Cairoli e via Don Morosini.

L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento regionale di 80 mila euro, integrato da un cofinanziamento comunale di 20 mila euro. Le telecamere sono già operative, collegate al comando della Polizia Locale e in grado di garantire una copertura a 360 gradi, riducendo gli angoli ciechi e migliorando il monitoraggio degli spazi pubblici.

Secondo il sindaco Matilde Celentano, il completamento del progetto rappresenta un passo avanti nel rafforzamento della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati, oltre a costituire un supporto per l’attività delle forze dell’ordine. L’amministrazione ha inoltre ricordato che sono già stati ottenuti ulteriori finanziamenti regionali, per un totale di un milione di euro, destinati a nuovi interventi di videosorveglianza attualmente in fase di progettazione.

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