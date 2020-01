Sfidano le prime della classe Benacquista Latina e Top Volley Cisterna

LATINA – Due sfide difficili, contro due prime della classe. E’ il fine settimana per basket e volley. Il primo appuntamento stasera a Torino per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket (alle 20,30). I nerazzurri al Pala Gianni Asti affronteranno la terza sfida in 8 giorni confrontandosi con la Reale Mutua Torino. Dopo la serie di sconfitte rimediate e l’ultima di misura nel derby casalingo contro Rieti, la squadra pontina deve vincere, ma non sarà una passeggiata.

La partita potrà essere seguita diretta radiofonica sul canale ufficiale #LatinaBasket, in diretta TV sul canale #LNPPASS di Lega Nazionale Pallacanestro

A CISTERNA – Match difficile anche per la Top Volley Cisterna che torna a giocare al palazzetto dello sport di via delle Province dopo la lunga pausa del campionato di Superlega. Lo farà domani (domenica alle 18) contro la Lube, capolista della Superlega e formazione capace di vincere tredici match su quattordici in questa stagione. Sono 52 i precedenti tra la Top Volley e la Lube ed è stata la seconda a prevalere per 43 volte. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai Sport ma anche all’estero le immagini del match verranno diffuse da Sportklub in Serbia, Kosovo, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Macedonia, Montenegro, poi grazie a Match TV in Russia, a Polsat in Polonia, mentre BTV trasmetterà il match dal palazzetto di Cisterna in Bulgaria, e DSmart in Turchia.