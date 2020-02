Coppa del Mondo di Canottaggio, la Fisa controlla i lavori sul Lago di Sabaudia

SABAUDIA – Visita a Sabaudia della Fisa, la Federazione Internazionale del canottaggio, capitanata dal Direttore Esecutivo, Matt Smith per una ricognizione sul campo di gara dei prossimi mondiali di Canottaggio. A fare gli onori di casa, il sindaco della cittadina delle dune, Giada Gervasi e il Direttore Generale del Comitato Sabaudia 2020, Luigi Manzo. Tre gionri nel corso dei quali la delegazione ha potuto verificare da vicino lo stato dei lavori sul bacino e in quello che sarà il quartier generale della manifestazione all’interno della Marina Militare. Analizzati minuziosamente gli aspetti tecnico-organizzativi della manifestazione che, lo ricordiamo, si svolgerà sul lago di Paola a Sabaudia dal 10 al 12 aprile. Soddisfazione è stata espressa dai vertici operativi della Fisa che torneranno a Sabaudia dal 20 al 22 marzo per il test event e successivamente poco prima della prima prova di Coppa del Mondo.

Matt Smith, Matt Evans, Direttore degli Eventi, Svetla Otzetova, Direttore Tecnico e Pascal Jolly, Delegato Tecnico, hanno avuto lunghe riunioni con tutti i settori del Comitato Sabaudia 2020, non ultimo quello della comunicazione: “Questi incontri operativi – ha spiegato il Direttore Generale di Sabaudia 2020, Luigi Manzo – sono di prassi nell’imminenza di una manifestazione internazionale”. Sono rimasti molto soddisfatti non soltanto di quello che

si sta facendo per far arrivare Sabaudia nel migliore dei modi a questo grande evento, ma anche per come l’Amministrazione ed il Comitato stanno rispondendo. La Fisa punta forte su Sabaudia e la riprova – ha concluso Manzo – è data dall’assegnazione dell’Europeo assoluto del 2024, la manifestazione internazionale più importante nell’anno olimpico. Sono e siamo molto soddisfatti di questa tre giorni”.