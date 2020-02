Discarica Montello, Calandrini (FdI): “Subito la Variante degli alberelli e il parere sanitario del sindaco”

LATINA – “La discarica di Borgo Montello non riaprirà almeno per ora, ma l’esito della conferenza dei servizi di ieri non fa stare tranquilli”. Lo scrive in una nota il senatore di Fratelli D’Italia Nicola Calandrini che propone al sindaco di Latina Damiano Coletta di “far approvare la “variante degli alberelli”, che c’è, è pronta, e sarebbe uno strumento che impedirebbe a livello urbanistico qualunque ampliamento della discarica”.

Calandrini si dice preoccupato perché “nonostante i pareri contrari espressi da Comune di Latina, Provincia di Latina e Asl di Latina, la Regione Lazio si è riservata di decidere solo quando avrà i risultati dei prelievi che saranno effettuati da ARPA Lazio e che inizieranno nei prossimi giorni nella parte di discarica gestita da Ecoambiente sia nella sezione di Indeco. Dunque c’è poco da festeggiare, la verità è che bisogna aspettare ancora prima di sapere se la discarica di Borgo Montello riaprirà o meno”. Come già sottolineato nella seduta consiliare di lunedì, per Calandrini “servono atti amministrativi e non atti politici” e “la produzione di un parere sanitario contrario che può essere espresso solamente dal sindaco”.

Era stato proprio Coletta in apertura della Conferenza di servizi in Regione, ad aprire il suo intervento ricordando che “in qualità di massima autorità sanitaria sul territorio”, riteneva dannosa per la salute dei cittadini qualunque ipotesi di riapertura del sito alle porte di Latina, mai bonificato. Calandrini chiede che “siano prodotti tutti gli atti ancora mancanti per impedire la riapertura della discarica” senza lasciare nulla di intentato.