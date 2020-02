Spaccio di stupefacenti, 3 persone arrestate ad Aprilia

APRILIA – I Carabinieri di Aprilia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, un 40 enne, e due 29 enni, del posto. In una perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 50 grammi di “cocaina” suddivisi in 73 involucri e 17 grammi di “hashish”, oltre alla somma di 365 euro provento dell’attività di spaccio. I tre si trovano ai domiciliari.