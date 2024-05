Sulla Pontina a Borgo Piave finisce con l’auto sotto un camion: illeso

LATINA – E’ uscito miracolosamente illeso dalla sua auto finita sotto un camion durante un tamponamento. E’ la scena di un incidente stradale avvenuto sulla Pontina all’altezza di Borgo Piave sulla corsia sud in direzione di Latina, che ha causato notevoli difficoltà al traffico questa mattina intorno alle 9.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Latina per i rilievi che dovranno stabilire le cause dell’incidente. Per fortuna, nonostante le condizioni della vettura, rimasta incastrata e schiacciata sotto il mezzo pesante, per l’anziano alla guida solo tanto spavento.

(foto d’archivio)