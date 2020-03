Caso di nuovo Coronavirus a Latina, paziente di 53 anni allo Spallanzani

LATINA – E’ emerso in queste ore il primo caso di positività al nuovo Coronavirus a Latina. Un uomo di 53 anni che vive nel capoluogo, è stato contagiato. Secondo quanto si apprende, il paziente lunedì pomeriggio aveva accusato i sintomi tipici, con tosse secca, febbre e fatica a respirare, e aveva chiamato il 1500, ma per lui, non avendo avuto contatti diretti con persone provenienti dal nord Italia, e non essendo proveniente da zone-focolaio o comunque considerate a rischio, non si è attivato il percorso specifico previsto.

Il 53enne, che stava male ed era preoccupato per la propria salute, ha chiamato il 118 ed è stato trasportato al pronto soccorso del Goretti dove è stato visitato e sottoposto comunque al test. Sorpresa e un certo sconcerto quando sono arrivati i risultati dal momento che non avendo seguito il percorso di emergenza, ha avuto contatti con altre persone presenti in ospedale. In queste ore si sta ricostruendo il cosiddetto link epidemiologico, ovvero tutti i contatti avuti dall’uomo e le persone frequentate per arrivare a capire come, e da chi il paziente ora ricoverato all’ospedale Spallanzani, abbia contratto il virus.

I PROVVEDIMENTI – La Asl di Latina ha inoltre disposto la sanificazione dei locali dell’ospedale di Latina in cui il paziente infettato dal virus è stato e sta censendo tutte le persone, pazienti e personale sanitario, che si sono trovate negli stessi locali o hanno operato alla sua assistenza. Per alcuni è probabile che sia decisa la quarantena. Un’attività che sta tenendo impegnate da ieri sera molte persone. Mentre in queste ore si apre il fronte sud Pontino dove un uomo di Fondi è risultato positivo.