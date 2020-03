Formia, altro caso di positività al Covid-19, è un uomo di Fondi

LATINA – C’è un altro caso di positività al Covid 19 sul nostro territorio. Dopo l’uomo di 53 anni di Latina entrato al Goretti con sintomi e risultato contagiato, un uomo anziano di Fondi è in attesa di essere trasferito dal Dono Svizzero di Formia all’ospedale Spallanzani di Roma. Questo il flash, non disponiamo al momento di altre informazioni.

Sono ore concitate per la Asl di Latina che sta disponendo controlli per tutte le persone, pazienti e personale sanitario, entrati in contatto con l’uomo di Latina e la sanificazione dei locali in cui ha stazionato per le visite e i controlli prima di essere portato a Roma E ora si apre di nuovo il fronte sud pontino. Quello di oggi è il terzo caso in provincia di Latina.