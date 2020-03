Coronavirus, controlli dei carabinieri sulla Pontina

LATINA – Sono in corso sulla strada statale 148 Pontina, controlli sugli spostamenti nell’ambito delle attività finalizzate al contenimento e al contrasto delle diffusione del virus Covid19. E’ stato attivato un presidio per il controllo delle auto in transito.

“Il traffico veicolare in direzione Terracina – spiega il gestore – al momento, viene convogliato obbligatoriamente nello svincolo di Castel Romano, al chilometro 22,600, dove i carabinieri stanno procedendo alla verifica della effettiva legittimità degli spostamenti sul territorio”.

Proprio per questa ragione sull’arteria si registrano rallentamenti in direzione sud Terracina. Anas ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi.