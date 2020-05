Latina, i cinema riaccendono le luci sperando nella riapertura

LATINA – I cinema di Latina aderiranno al flash-mob che si svolgerà in contemporanea con la 65° edizione dei Premi David di Donatello in diretta venerdì 8 maggio su Rai 1 dalle ore 21.25.

Sulla scia dell’iniziativa dei gestori di locali e ristoranti che si è svolta la scorsa settimana, parte l’iniziativa organizzata dall’Anec con l’hashtag #riaccendilcinema, e che prevede che le sale cinematografiche italiane riaccendano per una sera le insegne e gli schermi, in attesa della riapertura e di un ritorno alla normalità.

“Le sale – ricordano dall’Oxer di Latina che ha sposato in pieno l’iniziativa nazionale – svolgono quotidianamente sul territorio funzione di luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale”. La speranza e l’auspicio è di un ritorno alla piena normalità.

“Le sale cinematografiche italiane riaccendono le proprie luci con l’augurio di un ritorno alla piena normalità a nome di tutta l’industria del cinema. Vogliamo lanciare un segnale importante per ricordare a tutto il pubblico che le sale cinematografiche ci sono e attendono il momento giusto per riaprire. In quel momento, avremo bisogno di tutto il calore e la passione dei nostri spettatori”, ha detto Mario Lorini, Presidente dell’ANEC che chiede un progetto strategico per il rilancio del settore. A seguito del lockdown, infatti, – spiega l’Anec – 1.600 strutture cinematografiche hanno sospeso la loro attività, per un totale di oltre 4.000 schermi su tutto il territorio nazionale.