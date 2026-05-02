APPUNTAMENTI
Lievito, Daniele Silvestri sold out: al D’Annunzio i suoi brani iconici in un inedito arrangiamento per voce e pianoforte elettrico
LATINA – Sabato 2 maggio Lievito vivrà una delle giornate più intense e attese della sua undicesima edizione con uno degli eventi di punta del festival: l’incontro con Daniele Silvestri, in scena al teatro comunale D’Annunzio a partire dalle ore 21, appuntamento (sold out) dal titolo “Parole, musica, partecipazione con Daniele Silvestri”. “Non sarà un concerto né soltanto uno spettacolo, ma un momento di riflessione condivisa. In un arrangiamento inedito per voce e pianoforte elettrico, l’artista eseguirà alcuni dei suoi brani più rappresentativi, tra cui “Sana e robusta Costituzione”, il nuovo singolo pubblicato nelle ultime settimane, che conferma la sua capacità di osservare il presente e tradurlo in musica”, spiegano Da Lievito.
Sul palco il cantautore dialogherà con il direttore artistico della rassegna Renato Chiocca, in un confronto pensato per restituire quella lettura profonda della realtà che da sempre caratterizza il suo percorso artistico. «Ospitare Daniele Silvestri a Lievito – sottolinea Chiocca – significa offrire alla città un’occasione rara di incontro autentico con un artista che ha saputo fare della parola uno strumento di consapevolezza civile. La sua capacità di raccontare il presente attraverso la musica, senza mai rinunciare alla profondità e alla complessità, rappresenta perfettamente lo spirito del festival. Sarà una serata speciale, intensa, in cui il teatro diventerà uno spazio di ascolto, confronto ed emozioni condivise».
La giornata si aprirà alle ore 11 nella sala grande di Palazzo M con la presentazione del volume di Francesco Moriconi “Al limitare della palude. La modernizzazione elettrofinanziaria di Gino Clerici, da Pometia Italica a Littoria”. Il saggio ricostruisce un passaggio cruciale e poco indagato della storia del territorio, riportando alla luce il progetto di Pometia Italica e il ruolo dell’iniziativa privata nella pianificazione urbana precedente alla fondazione di Littoria. Un contributo importante per comprendere le origini del territorio pontino e le sue trasformazioni storiche. L’incontro sarà moderato da Licia Pastore.
Alle 17.30, sempre in sala grande, spazio a una testimonianza di grande valore civile con la giornalista e scrittrice pontina Angela Iantosca che racconterà il suo ultimo libro “Donne. Resistenza. Libertà. Storie di 21 afghane in lotta per la vita”, uscito a febbraio e presentato anche al Senato. Il volume dà voce a 21 donne afghane in fuga dal regime talebano costruendo un parallelo simbolico con le 21 Madri Costituenti: stesso coraggio, stessa forza, stessa battaglia per la libertà e l’autodeterminazione oltre ogni confine geografico e temporale.
L’incontro, a cura di Articolo 21, porterà al centro le loro storie, segnate da divieti e privazioni ma anche da resistenza, consapevolezza e desiderio di futuro. A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza in sala di Fatima, una delle giovani testimoni coinvolte nel volume, accompagnata dalla madre Sakina: una testimonianza diretta che offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare da vicino il volto umano di queste battaglie. Dialogherà con l’autrice Raffaele Di Ronza.
Nel pomeriggio torna anche Lievito Kids con “Io so cosa fare”, in programma alle 16 nella sala caminetto di Palazzo M. Protagonista sarà Vanessa Policicchio Rizzoli con il libro “La formula del coraggio”, vincitore del premio letterario Città Cava de’ Tirreni 2025 e del premio Simonetta Lamberti. Attraverso la storia di Coniglio, i bambini saranno accompagnati in una riflessione delicata e concreta sul significato della paura e della fiducia in sé stessi. A seguire, un laboratorio creativo porterà ogni partecipante a realizzare la propria “porta del coraggio”, un’esperienza simbolica e manuale per trasformare le paure in possibilità di crescita. La prenotazione è obbligatoria tramite QR code.
Alle 19, nel cortile di Palazzo M, tornerà anche la musica dal vivo con i Black Tail, progetto indierock di Latina dalle sonorità di matrice americana, capace di muoversi tra atmosfere introspettive e ritmiche alt-rock d’oltreoceano. Reduci dalla recente tournée come gruppo spalla dei Los Lobos, che li ha portati sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 14 febbraio, Cristiano Pizzuti (voce e chitarra), Roberto Bonfanti (batteria), Simone Sciamanna (chitarra) e Cristina Marcelli (basso) accompagneranno il pubblico in un live che farà da ponte verso la serata evento al teatro D’Annunzio, mantenendo il filo rosso della musica come spazio di racconto, ascolto e condivisione.
APPUNTAMENTI
“Cronache culturali dalle terre pontine”, al Caffe’ Poeta il nuovo libro di Francesco Tetro
LATINA – Sarà presentato mercoledì 6 maggio alle ore 18.30 presso il Caffè Poeta in piazza del Popolo a Latina, il nuovo libro di Francesco Tetro, “Cronache culturali dalle terre pontine” edito da Atlantide. Una raccolta di 217 articoli gustosissimi realizzati dall’autore per il quotidiano “Il Tempo” dal marzo 2006 al settembre 2010, specificatamente per la rubrica “Latina da vivere”. Come scrive Agostino Attanasio nella prefazione si tratta di “Una miniera, uno scrigno di notizie, informazioni, sapienti ragguagli e saggi brevi” che spiccano per la limpidezza della scrittura e la varietà dei temi. Pagine che spaziano dalle vicende della famiglia Caetani dal medioevo al ‘900, ricche di dettagli poco conosciuti, al vissuto delle comunità ebraiche sul territorio; dall’ampia documentazione su Duilio Cambellotti alle produzioni cinematografiche in Palude pontina, dalla pinacoteca di Littoria alle vicende dei musei contemporanei, dalla morte del figlio del patriota Cesare Battisti in una sciagura ferroviaria tra Minturno e Sessa Aurunca alle case di Aldo Manuzio a Bassiano e Venezia, da Riccardo Cuor di Leone al porto di Terracina a Menotti Garibaldi bonificatore di Carano, passando per i processi di magia al Fogliano a mille altre microstorie avvenute sulla via Severiana, Satricum, Ninfa, Norba e ulteriori località pontine, tutte da leggere d’un fiato e conservare.
Arricchisce il volume un utile indice dei nomi con ben 1.000 persone per orientarsi e rintracciare fatti e dettagli narrativi. Ad affiancare l’autore mercoledì sera ci saranno Agostino Attanasio, già sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato e direttore dell’Archivio di Stato di Latina, e l’editore Dario Petti. Francesco Tetro, originario di Sacile (Pordenone), conosciuto e stimato divulgatore culturale, già assessore alla cultura del comune di Latina negli anni Novanta, ha compiuto gli studi di architettura (IUAV) e di storia dell’arte (Roma-La Sapienza). Docente di disegno tecnico, studio del territorio, storia dell’arte. Professionalmente si è occupato di design (pattern per ceramiche e tessili, arredi), di progettazione civile privata, pubblica (IACP) e urbanistica (P.P. del centro storico di Sabaudia e di Borgo San Donato), elaborando saggi sull’uso e la tutela del verde urbano (Parchi Robinson) e territoriale (Parco Nazionale del Circeo), sull’arredo e sui contenuti museali (Museo “Duilio Cambellotti”, Museo “Mario Valeriani”, “Antiquarium” di Latina, Museo Storico di Terracina). Direttore del Museo del Paesaggio e della cultura materiale di Maenza (LT), già direttore scientifico del Polo Museale di Latina (Galleria d’arte moderna e contemporanea, Museo “M. Valeriani” della medaglia, della grafica incisa e della fotografia, Museo “D. Cambellotti”, Antiquarium e relativi cataloghi), studioso delle arti decorative e industriali del XIX e XX secolo.
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Camminata nella natura e colazione condivisa: il San Benedetto-Einaudi-Mattei apre le porte al territorio
Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 9.00, l’I.I.S. “San Benedetto-Einaudi-Mattei” di Latina invita la cittadinanza a partecipare a una mattinata speciale all’insegna della natura, del benessere e della condivisione. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino l’identità dell’Istituto e il forte legame che lo unisce al territorio. Il programma prevede una suggestiva passeggiata tra i filari e i sentieri dell’Azienda Agraria scolastica: un percorso guidato pensato per far vivere ai partecipanti un’esperienza diretta a contatto con l’ambiente naturale. Ad accompagnare il gruppo saranno i professori Costa e Caiazzo, mentre durante il percorso i docenti Donnini e Batistoni illustreranno le attività didattiche e produttive dell’Istituto, offrendo uno sguardo concreto sulle opportunità formative proposte. “Aprire le porte del nostro Istituto alla cittadinanza è un invito a conoscere la nostra identità più autentica” – ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof. Ugo Viti. – “Crediamo in una scuola che vada oltre le aule, capace di creare momenti di incontro, dialogo e crescita condivisa con il territorio.”
Al termine della camminata è previsto un momento conviviale: una colazione curata dal professor De Rosa, pensata per valorizzare i prodotti locali e favorire la conoscenza reciproca tra i partecipanti, in un clima accogliente e informale.
Un appuntamento da non perdere per riscoprire il valore del tempo condiviso, del contatto con la natura e del dialogo tra scuola e comunità.
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A Cisterna torna “Il Maggio della Cultura 2026” della scuola Plinio il Vecchio
LATINA – Prenderà il via domani la quinta edizione de “Il Maggio della Cultura” dell’Istituto “Plinio il Vecchio” con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, un appuntamento ormai consolidato che pone al centro la lettura come strumento di crescita personale, scoperta e relazione. I libri accompagnano bambini e ragazzi per tutto l’anno scolastico, diventando ponti verso mondi lontani e occasioni preziose per esplorare il proprio vissuto interiore.
Nel corso del mese, gli alunni e le alunne della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado avranno l’opportunità di incontrare autori e autrici, dialogare con loro e dare un volto alle storie che li hanno accompagnati.
“L’iniziativa – afferma la Dirigente scolastica, prof.ssa Fabiola Pagnanelli – conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere la lettura come esperienza viva, condivisa e generativa di bellezza. Si ringraziano le docenti referenti del progetto “Librinsieme 3.0”, Chiara Olivieri e Angelica De Franceschi.
All’interno della rassegna culturale si terrà un evento di spicco nell’ambito del percorso di Educazione civica di istituto, organizzato dalla referente prof.ssa Maria Teresa Suglia: l’incontro con Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato, che rappresenta una testimonianza viva dell’impegno e del coraggio nella lotta alla mafia e a ogni forma di criminalità organizzata”.
Gli appuntamenti:
– 4 e 5 maggio incontro con la scrittrice Elisa Vincenzi
– 7 e 8 maggio incontro con lo scrittore e illustratore Premio Andersen Sergio Olivotti
– 11 maggio incontro con Fiammetta Borsellino
– 12 maggio incontro con lo scrittore Luca Azzolini
– 18 maggio incontro con la scrittrice Linda Traversi
– 25 maggio incontro con la scrittrice Valentina Rodini
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