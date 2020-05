Latina, peggiorate le condizioni di sicurezza, chiusa Via della Rosa

LATINA – Sono peggiorate le condizioni di sicurezza di Via della Rosa e con ordinanza n. 143 del 30 maggio 2020 la strada che collega Via Isonzo al Piccarello è stata interdetta. È stato istituito il divieto transito e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, dei residenti, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. “Il provvedimento – spiegano dal Comune – è la premessa per una serie di interventi di messa in sicurezza e manutenzione della via che da molti anni presenta un manto stradale in condizioni di pericolosità. Nei prossimi giorni verranno completati gli atti per un avvio celere dei lavori”.