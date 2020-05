Riapre il Museo Piana delle Orme. Ingressi a prezzo ridotto

BORGO FAITI – Il museo di Piana delle Orme di Borgo Faiti a Latina riapre al pubblico da oggi, lunedì 18 maggio a venerdì 22, dalle 9,00 alle 15,00 e sabato e domenica dalle 9,00 alle 16,00, con uno sconto speciale sul costo di ingresso, che per festeggiare la ripresa delle attività dopo lo stop imposto dalla pandemia, sarà di soli 8 euro per l’intera settimana dal 18 al 24 maggio. Solo per il fine settimana, almeno per il momento, sarà garantita l’apertura del punto ristoro con servizio bar e panini da asporto.

Il museo, che nei giorni scorsi, ha effettuato le operazioni di sanificazione degli ambienti esterni ed interni dell’intera struttura e predisposto un controllo all’ingresso con il termoscanner, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza stabilite dal governo, è pronto ad accogliere le famiglie e i visitatori, che dopo l’isolamento forzato a causa dell’emergenza Covid-19, potranno scegliere di trascorrere una giornata all’aria aperta nello splendido parco attrezzato, all’ombra dei grandi alberi o sotto il gazebo in legno, immersi nel verde per una ritrovata serenità e armonia con la natura.

Per completare la giornata, inoltre, sarà possibile visitare i padiglioni interni al museo, che da oltre 20 anni raccontano la storia del ‘900 del territorio pontino e non solo, con scenografie realizzate da professionisti del settore e una collezione di reperti storici, mezzi meccanici e documenti originali, unica al mondo, per ripercorrere la nascita della civiltà contadina o rivivere le grandi gesta degli uomini e delle donne che hanno attraversato la seconda guerra mondiale.