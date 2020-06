Covid -19, muore la donna di Priverno, ma il sindaco: “Secondo tampone negativo”

E’ deceduta la donna di Priverno di 86 anni che ieri era stata inserita nel bollettino della Asl come nuovo caso positivo di Covid -19. In un messaggio sul suo profilo Facebook però il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia specifica che “La positività di una nostra concittadina annunciata dalla dirigenza Asl, che noi abbiamo ripreso avendo preso atto del bollettino ufficiale Asl, in realtà è stata smentita dall’esito di un nuovo tampone, effettuato in presenza di dubbi.

Nessun nuovo caso positivo, quindi da registrare. Purtroppo, e questa è davvero la notizia che ci addolora tanto, nella giornata di oggi questa nostra concittadina è deceduta, per altre cause”. Il secondo tampone sulla donna dunque sarebbe risultato negativo. Siamo immensamente dispiaciuti perché oltre al dolore per la perdita di una persona cara, i familiari hanno dovuto vivere altri disagi e affanni che si sarebbero potuti evitare.Esprimiamo loro la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze”.