Latina, contagio da Covid-19 ad alto rischio: la paziente è stata in tre strutture sanitarie

LATINA – Era stato anticipato nelle scorse ore quando è arrivato il risultato del tampone, oggi è stato ufficialmente registrato nel bollettino quotidiano della Asl un altro caso di Covid in provincia di Latina. E preoccupa.

Infatti non interrompe soltanto la serie a casi “zero” durata alcuni giorni, ma rischia di diventare un nuovo cluster. La paziente è una donna di 86 anni di Priverno, ricoverata a Terracina e poi trasferita al Dono Svizzero di Formia per essere operata, quindi di nuovo spostata per la riabilitazione a Selva Piana, a Sabaudia, dove ha accusato i sintomi che hanno messo in allerta il sistema. Ora che la donna è risultata positiva il lavoro di tracciamento da effettuare per isolare tutti i possibili contatti appare ciclopico ed è già partito.

I casi totali sono 553 (con indice di prevalenza a 9,61). Aumentano ancora i negativizzati che scendono a 50 (sono 469 i guariti totali), 29 pazienti vengono trattati a domicilio e 21 sono ricoverati al Goretti.

La terapia intensiva liberata dai pazienti covid più gravi ha ripreso a funzionare come prima dell’emergenza e gli eventuali casi gravi saranno inviati allo Spallanzani come avveniva prima dell’esplosione epidemica.