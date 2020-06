I giovani progressisti di Latina alla città: “Politica incomprensibile a molti ragazzi, serve un’assemblea pubblica”

LATINA – “Il dibattito politico cittadino è piegato su sé stesso, autoreferenziale e spesso dimostra una distanza siderale dalla realtà”. Lo fanno notare in una nota di analisi, Giovani Democratici e Movimento Giovanile della Sinistra a un anno dalle prossime Amministrative 2021, lanciano un accorato appello a “forze politiche progressiste, parti sociali e cittadini a costruire con coraggio un’assemblea pubblica per la città di domani”.

“Le nostre comunità giovanili diffuse nate in questi anni – proseguono – sono comunità vive che vogliono dare tanto alla città e si impegnano per farlo sia in politica che con processi di cittadinanza attiva” preferendo ai comunicati stampa “la via dei processi materiali: riunioni, assemblee, piazze (quando possibile), e comunque percorsi di elaborazione e di produzione “dal basso”.

Partendo dal presupposto che i “codici della politica risultano talvolta di difficile comprensione” agli ultimi millenials così come ai primi nati della generazione Z, in vista delle imminenti sfide politiche, i giovani chiedono cambiamento e uno stop “ai tatticismi, dei quotidiani, delle interviste, dei tavoli”: “Se vogliamo davvero provare a dialogare, abbiamo bisogno di maggior coraggio – affermano – e di procedere in maniera più marcata, collettiva e aperta (non solo alle forze politiche)”.

Un invito esplicito al sindaco Damiano Coletta, a Lbc, al Pd e a Leu, alle “tante parti e realtà sociali ancora escluse da questo dibattito e ai cittadini interessati a costruire, a partire dai prossimi giorni, un momento assembleare aperto e pubblico (chiaramente nel rispetto delle normative vigenti), per tentare di dare una base materiale e collettiva ad un dibattito che fa fatica a trovare una propria dimensione“.

“Rivendichiamo – concludono – la centralità dell’incontro, dell’analisi e della pubblicizzazione e della condivisione dei processi come metodo dell’agire politico che, specie a sinistra, dovrebbe essere una dimensione naturale. Da questo punto di vista ci sarà tutto il nostro impegno”.