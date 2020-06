Il no dei vertici del Pd a Coletta candidato sindaco, ma c’è chi non la pensa così

LATINA – Dopo le dichiarazioni del consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna sulla candidatura dell’attuale sindaco Damiano Coletta, stavolta da parte di un più ampio fronte progressista (dicendo no alle autoinvestiture, no a veti pregiudiziali, e invitando a meno documenti unilaterali e più dialogo)- il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli sgombra il campo da equivoci e richiama tutti all’ordine.

“Nel PD a Latina si seguono le regole del nostro partito. Il PD di Latina, provinciale e comunale, e il gruppo consiliare hanno sempre agito in raccordo con il Segretario del PD del Lazio. Il PD ha percorso tutte le strade del confronto che si sono concluse mesi fa con il no all’accordo da parte di Coletta e di LBC. Preso atto della indisponibilità si è proceduto a convocare il congresso comunale”.

La nota di Moscardelli firmata con il segretario regionale Bruno Astorre, il segretario comunale Cozzolino e il segretario Pd Sanità Roberto Masiero è netta: “Il PD non si presta ai tentativi ricorrenti di dividere il partito e respinge alchimie politiche che nulla hanno a che fare con le condizioni in cui versa la città e la paralisi amministrativa attuale. Si procederà a svolgere quanto prima il congresso comunale e siamo sicuri che il segretario che sarà eletto sarà di rafforzamento alla linea del PD di Latina per la costruzione di una proposta di alleanza cittadina all’altezza dei problemi della Città”.

La nota non è stata firmata dalla capogruppo in consiglio comunale Nicoletta Zuliani, nè dai due consiglieri regionali eletti Enrico Forte e Salvatore La Penna. Manca anche la firma del Presidente del Pd Latina Mauro Visari . E’ stato però lo stesso La Penna in un post su Fb a ribadire il suo punto di vista sul rapporto tra Pd e Lbc: “L’obiettivo fondamentale a mio avviso è costruire un campo largo di forze contro il fronte sovranista e il ritorno al governo di un centrodestra che non ha prodotto alcun cambiamento della propria classe dirigente. Ricordiamo quelle stagioni e non vorremo più riviverle. Al di là del giudizio amministrativo sulla Giunta Coletta, non ancora soddisfacente in diversi ambiti, c’è un dato politico ineludibile: Coletta ha segnato una rottura forte con pratiche di gestione del potere ed interessi che hanno connotato le pagine più buie del Governo di questa città ed LBC e il Sindaco fanno parte, nella realtà e nella percezione del nostro elettorato, del fronte progressista ed europeista. Non possono stare fuori dal tavolo”.

L’appuntamento per tornarne a parlare è affidato a un vertice con il segretario regionale Astorre in programma a giorni.