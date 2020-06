Latina Bene Comune a Tiziano Ferro: “Siamo dalla tua parte e dalla parte di chi è discriminato”

LATINA – Latina Bene Comune si schiera con Tiziano Ferro e “dalla parte di tutti coloro che soffrono di discriminazioni di qualsivoglia natura“, dopo i titoli di alcuni quotidiani che hanno ironizzato sulla scelta dell’Università Cattolica di scegliere il cantante di Latina come testimonial.

“Siamo orgogliosi che Tiziano Ferro sia divenuto testimonial dell’Open week master e post laurea dell’Università Cattolica; ci pare assurdo, oltre che offensivo, il giudizio espresso dal quotidiano Libero che ha scritto “un gay per l’ateneo dei preti, non c’è più religione” – scrivono in una nota – Il nostro Paese non ha davvero bisogno di simili esternazioni, che ci riportano indietro e aizzano contro la libertà di ogni individuo e il diritto di essere se stessi, senza subire volgari connotazioni per le proprie scelte nella vita affettiva. Siamo dalla sua parte e dalla parte di tutti coloro che soffrono di discriminazioni di qualsivoglia natura; i tempi sono cambiati e ormai maturi per essere portatori di valori altri, ma forse Libero ancora non lo sa. Condanniamo fermamente questo attacco celato da una falsa ironia, che colpisce sia il nostro concittadino – che tanta generosità riserva sempre per Latina – sia la comunità gay. A loro va la nostra piena solidarietà”.