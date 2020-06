Circeo in finalissima per il Borgo più bello: votate

SAN FELICE CIRCEO – San Felice Circeo, con 3.063 voti ha vinto anche la semifinale che la vedeva contrapposta agli altri due splendidi Borghi più belli d’Italia nel Lazio, Civita di Bagnoregio e Greccio e approda alla finalissima che si terrà dalle ore 12.00 di venerdì 19 alla stessa ora di lunedì 22 giugno.

Per votare occorrerà semplicemente accedere al link https://www.facebook.com/visitlazio/ o navigare sulla pagina social del portale Visit Lazio e cliccare sull’emoticon assegnata (like – cuore – abbraccio) al borgo preferito tra i tre comuni in competizione, nelle giornate sopra indicate.