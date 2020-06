Latina, installati gli attrezzi nell’area fitness di Parco San Marco

LATINA – Prende corpo la zona fitness di Parco San Marco a Latina. Nell’area ancora di cantiere, e dunque non accessibile, individuata sotto la pineta al confine con il chiosco, sono stati installati gli attrezzi per l’allenamento all’aperto così come annunciato a inizio lavori dall’assessore Emilio Ranieri. Sono visibili un’ellittica, una struttura per appendersi, un vogatore e altri strumenti progettati per resistere alle intemperie.

Oltre il laghetto invece è stata solo recintata per il momento, l’area per lo sgambamento dei cani in attesa che arrivino i perscorsi di agility. Chi però si aspettava uno spazio ampio per poter liberare i quattro zampe evitando la commistione con runner, bambini, pattini e bicilette sempre presenti nel parco, è rimasto deluso: nonostante sia frequentatissimo dagli animali, l’area a loro destinata è molto limitata.