“Controlli aumentati su Appia, Pontina e Flacca e sulle strade delle località di mare”

LATINA – Strade rettilinee che fanno spingere più facilmente il piede sull’acceleratore; il traffico intenso di un’estate in cui, senza tanti viaggi all’estero, sono state rivalutate le vacanze a pochi chilometri da casa. La provincia di Latina si appresta a vivere un periodo di forte pressione sulle grandi arterie e, a pochi giorni dal suo arrivo a Latina, il neo comandante provinciale della polizia stradale, Gianluca Porroni, ha svolto un’analisi della rete viaria locale.

“I mesi di luglio e agosto si caratterizzano per essere il periodo più critico per il traffico con partenze, rientri, spostamenti nei fine settimana che rendono questi giorni a rischio”. Per questa ragione il Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria ha emanato una serie di disposizioni. “La Sezione Polstrada di Latina e i Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia hanno recepito le indicazioni disponendo controlli assidui e continui per i veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali Pontina, Appia, Monti Lepini e Flacca, e ulteriori servizi sono stati programmati anche di notte, in numero consistente sulle direttrici litoranee della nostra provincia, soprattutto nei pressi dei centri marittimi quali Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia“.

“Previsti dei rinforzi, sia nella zona litoranea che va da Nettuno al Circeo, sia nella tratta Terracina-Formia, grazie al contributo di personale proveniente dall’intera regione”.

