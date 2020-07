Marika si laurea da Ventotene, il sindaco le mette a disposizione la Sala Polivalente

VENTOTENE – Avrebbe dovuto prendere un traghetto, poi un treno e chiudersi in un’aula affollata, invece come molti coetanei, a causa del Covid-19, si è laureata stando a casa, ma con un vantaggio: la vista del mare. Marika Leone è la prima studentessa a laurearsi dalla sua piccola isola, Ventotene, un evento che diventa anche simbolico.

“Come Marika dimostra – dice il Sindaco Gerardo Santomauro – i luoghi sono diventati vicini e possiamo essere efficaci nel superare le distanze fisiche. Ventotene può essere un magnifico e sereno luogo per gli studenti che si impegnano nella formazione e noi siamo e saremo lieti di essere supporto e incoraggiamento alle scelte che consentono, sia di far crescere ogni giovane, sia di dare possibilità di formazione continua a coloro che possono e vogliono farlo, anche cogliendo le opportunità date dalle connessioni a distanza”.

Per l’occasione le è stata messa a disposizione la Sala Polivalente del Comune dedicata a Elia Terracini, luogo significativo per la democrazia italiana e per il percorso di crescita dell’Europa. Inoltre è stata assistita perché il collegamento funzionasse a perfezione dallo staff che il primo cittadino ha messo a disposizione con entusiasmo.

Al termine della discussione lo scatto con la corona d’alloro in testa, il mare alle spalle e tra le mani la tesi in Scienze Aziendali della Facoltà di Economia della Sapienza: “Discutere dall’Isola la tesi è stato bello e semplice, avendo accanto i miei familiari più stretti e in luogo istituzionale”, ha detto Marika.