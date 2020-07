Olimpia, il gup di Latina rinvia tutti a giudizio. Il processo comincia il 1 dicembre

LATINA – E’ uscita dalla camera di consiglio intorno alle 17 e ha letto il dispositivo: tutti rinviati a giudizio i 35 indagati dell’inchiesta Olimpia. E’ la decisione del Gup del Tribunale di Latina Giorgia Castriota nell’udienza preliminare svoltasi venerdì 3 luglio. Oltre a fissare per il prossimo 1 dicembre l’inizio del processo davanti al secondo collegio del tribunale di Latina, il giudice ha assolto l’ex consigliere comunale di Forza italia, Vincenzo Malvaso già processato e condannato per abuso d’ufficio per la Variante di Borgo Piave, non è colpevole del reato di associazione per delinquere perché il fatto non sussiste.

Assolta anche Elena Lusena, ex dirigente all’ufficio Patrimonio e Demanio del Comune di Latina accusata di aver dirottato un finanziamento di 400mila euro destinato all’ex Albergo Italia per realizzare l’ampliamento delle Tribune del Francioni e di non aver chiesto i canoni di affitto dello stato alla società sportiva. Entrambi avevano scelto l’abbreviato.

Appuntamento a dicembre, invece, per l’ex deputato Pasquale Maietta e per l’ex sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi. L’inchiesta, avviata nel 2016, su diversi filoni dall’urbanistica, ai rapporti tra privati costruttori e Comune, e tra l’Ente e l’allora Us Latina Calcio. Saranno processati tra gli altri anche Paola Cavicchi, imprenditrice ed ex co-presidente con Maietta del Club nerazzurro, l’ex dirigente del Comune Ventura Monti, il costruttore Massimo Riccardo, l’ex assessore all’urbanistica Giuseppe Di Rubbo.