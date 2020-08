Covid-19, 4 nuovi casi ad Aprilia, Pontinia e Lenola

Shares

LATINA – I contagi da Covid-19 non si fermano e oggi si registrano quattro nuovi casi rispetto alla giornata di ieri: due ad Aprilia, uno a Pontinia e uno a Lenola. Due sono stati ricoverati in ospedale per la severità dei sintomi.

I casi totali raggiungono il numero di 621 (indice di prevalenza a 10,80), 532 sono i guariti fin ad oggi. Non ci sono stati nuovi decessi e i positivi attivi sono 52.

A questo conteggio vanno aggiunti perché restano in gestione alla Asl di Latina i tredici contagiati tra i migranti arrivati da Lampedusa, ospitati presso l’ex Rossi Sud. Anche per l’unico inizialmente seguito in ospedale è stato disposto ieri il rientro nella struttura sulla via dei Monti Lepini dove del gruppo iniziale di 55 sono rimaste solo le persone risultate positive al tampone.

Sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati.

Resta chiuso ancora per oggi il Palafitness, ne ha dato notizia il titolare. La sanificazione dei locali e delle attrezzature è già stata effettuata, la riapertura è prevista per la tarda mattinata di lunedì.”Esprimiamo solidarietà alla ragazza, la gogna mediatica non ci piace”.