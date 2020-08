Covid-19, due nuovi casi di importazione a Latina e Aprilia. Chiusa una palestra per sanificazione

Shares

LATINA – Sono due i nuovi casi positivi al Covid-19 a Latina, entrambi di importazione. Preoccupa in particolare quello di una trentenne di Latina tornata dalla Croazia con i sintomi influenzali. La giovane infatti dopo il suo rientro è stata in palestra e in queste ore la Asl ha chiuso l’attività per sanificazione. I familiari della donna sono già in isolamento domiciliare. L’obiettivo è sempre quello di contenere al massimo i contagi derivati dal primo.

Il secondo caso riguarda invece un paziente di Aprilia di ritorno dall’Albania.

Nessun tampone positivo fino ad ora per il focolaio Sabaudia Latina che si è fermato a sette contagi, ma deve terminare ancora la quarantena disposta per chi è stato a contatto con i positivi.

I casi totali salgono a 517.