CISTERNA – Si è presentato in Commissariato chiedendo di poter parlare con i poliziotti, ma l’atteggiamento nervoso ha spinto gli agenti a perquisirlo trovando grosso coltello bifilare di genere proibito, con innestata anche una lametta. Per il protagonista, un uomo di 60 anni già noto alle forze dell’ordine, A.S. le iniziali, che appartiene a una famiglia cisternese già nota alle cronache criminali, è scattata la denuncia e l’arma è stata sequestrata.