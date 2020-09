Il centrale Andrea Rossi alla sua settima stagione con la Top Volley

Shares

CISTERNA DI LATINA – Sta per cominciare la settima stagione con la maglia della Top Volley, il centrale Andrea Rossi che vanta 327 partite in serie A, alla società pontina dal 2014. “Quest’anno – dice – la squadra è costruita per fare bene e credo proprio che abbiamo tutte le carte in regola per arrivare almeno ai play-off, poi vedremo sul campo quale sarà il nostro reale valore”. Rossi giocherà con il numero 13 che indossa da più di dieci anni: “Non ci sono ragioni particolari o storie, ho iniziato a usarlo così e poi mi ci sono affezionato ed è rimasto”. quello sempre», dice il centrale toscano che in serie A ha totalizzato complessivamente 1.574 punti finora, di cui 403 a muro. In 15 anni di serie A, Andrea Rossi ha indossato il numero 13 per dodici volte complessive, scegliendo in alternativa il numero 8 per due volte e una volta anche il 3.