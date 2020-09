Latina, Mini urta un’auto in sosta e si ribalta in Via Botticelli

Shares

LATINA – Un’auto si è ribaltata oggi pomeriggio in Via Botticelli a Latina nel tratto compreso tra l’ingresso del campo Coni e la scuola Volta. Secondo le prime informazioni, la mini grigia, guidata da un uomo, avrebbe urtato un’auto in sosta, carambolando poi al centro della strada. Ferito il conducente che è stato trasportato al Goretti cosciente dopo essere uscito da solo dall’abitacolo. Sul posto 118, i carabinieri per i rilievi e la polizia che ha chiuso il tratto.