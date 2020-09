Latina, palco allestito in Parco San Marco: tutto pronto per il Concerto della Pace

Shares

LATINA – Palco montato in Parco San Marco a Latina per il Concerto della Pace promosso dalla Fondazione Varaldo Di Pietro in occasione della Giornata Internazionale della Pace che si celebra oggi (21 settembre).

Nel piazzale vicino al laghetto dove campeggia Il Monumento all’Inclusione, la scultura donata dalla Fondazione Varaldo Di Pietro alla città e per l’occasione artisticamente illuminata, il palco accoglierà la voce di JENNIFER VARGAS con Davide Lavia alle tastiere, Matteo Tiozzo al basso, Paolo Rubbioli alla batteria e il coro dei Phonema Gospel Singers. Prevista anche la partecipazione straordinaria di LORENZO LICITRA.

“Pace e inclusione sono valori fondanti che proprio in questo particolare momento tutti ci dobbiamo impegnare a promuovere”, sostiene il presidente Gianni Di Pietro che stavolta ha voluto regalare alla città un appuntamento musicale unico, con le canzoni iconiche sulla pace.

ASCOLTA

L’appuntamento alle 18,45, gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti. Per prenotare

L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming all’indirizzo@fondazionedipietro