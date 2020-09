Le aziende pontine di Unindustria si raccontano nella mostra fotografica “Imprese d’autore”

Shares

LATINA – “Imprese d’autore”, è la prima mostra fotografica unica nel suo genere, realizzata da Unindustria Latina che vuole raccontare il mondo imprenditoriale locale attraverso le immagini dei suoi ambienti lavorativi e la storia di imprese che rivestono un ruolo fondamentale per l’economia della provincia di Latina. Collegato alla mostra anche un libro.

“Imprese d’autore” – spiegano da Unindustria – è il progetto realizzato per sottolineare, attraverso un percorso fotografico, non solo la bellezza di luoghi che raccontano il lavoro, le storie di famiglia e come la passione si trasforma in risultato, ma anche la necessità di essere messi a disposizione della comunità.

La mostra verrà inaugurata presso la sede di Unindustria Latina, in via Montesanto 8 a Latina, giovedì 10 settembre a partire dalle 17.00 alla presenza del Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello e del Presidente di Unindustria Latina Giorgio Klinger, saranno inoltre presenti le autorità locali e le aziende che hanno partecipato al progetto.