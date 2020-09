Undici volte Rodari arriva a Terracina

Shares

TERRACINA – “Undici volte Rodari”, il tour letterario per bambini e famiglie realizzato dal Sistema Bibliotecario SudPontino, in collaborazione con Leggimi Sempre e ARS Arte Ricerca Sperimentazione per celebrare i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari arriva a Terracina.

L’appuntamento realizzato in sinergia con il Comune di Terracina e la Biblioteca Comunale “Adriano Olivetti” avrà un ristretto pubblico da vivo nella piazza panoramica (nel rispetto delle norme anti Covid-19). ma si potrà seguire anche in diretta su Fb (Leggimi Sempre) .

“Il tema sarà la libertà: un valore assoluto per Rodari, nella sua poetica e in ogni suo scritto”, spiegano gli organizzatori che proporranno ai bambini favole, racconti e filastrocche tratte da alcuni dei capolavori dello scrittore per bambini più amato accompagnando le letture dalla chitarra dal vivo di Sandro Sposito dell’ARS e da proiezioni di illustrazioni d’autore.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.terracina.lt.it.