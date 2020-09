ll bassista di Vasco interrompe il concerto a Priverno: è arrivato il fegato che aspettava

Shares

LATINA – Doveva essere una serata di musica a Priverno, invece per Claudio Golinelli, per tutti il Gallo, bassista di Vasco Rossi dal 1984, è arrivato l’organo che attendeva e il concerto è stato interrotto. Sono stati i carabinieri a raggiungere sul palco il musicista per informarlo e poi scortarlo fino all’autostrada direzione Bologna.

E’ stato il Gallo Team Official in un post a ringraziare lo staff di Priverno e i militari dopo che Gallo ha raggiunto l’ospedale: “Siamo sicuri che tutto andrà alla grande perché lui è un guerriero!” commentano.

