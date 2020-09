Oroscopo del giorno 22 Settembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente dovreste trascorrere una giornata intensa. In coppia non dovreste aspettarvi troppo dal partner perché potrebbe non essere sulla vostra stessa lunghezza d’onda. I single metteranno in dubbio il loro modo di vedere il futuro: sono stanchi della situazione stagnante e decideranno sicuramente di cambiare il modo di fare le cose. Professionalmente, dovreste concentrarvi di più sui vostri rapporti e non lasciare che il nervosismo si impadronisca di voi: cercate di reagire positivamente agli errori degli altri. Per quanto riguarda la salute, siete troppo ansiosi e volendo far tante cose contemporaneamente potreste rischiare di non sentirvi bene.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia state vivendo un buon momento con il partner che vi mostra il proprio affetto e che non ha secondi fini. Single: penserete al vostro passato e vi ritroverete davanti ad una scelta importante. Professionalmente sarà necessario iniziare a concentrarvi sul vostro lavoro, lasciando da parte alcune attività per dare valore a ciò che è importante in questo momento. Per quanto riguarda la salute, avrete qualche difficoltà perché Urano rallenterà i vostri impulsi e diminuirà le vostre energie: cercate di prendervi delle pause per evitare dei piccoli incidenti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Le coppie potrebbero decidere di mettere un po’ più di pepe nella relazione: il Sole apre prospettive giocose ed originali ed insieme al partner trascorrerete una giornata divertente. Single: potreste ricevere una proposta che vi farà uscire dall’ordinario ed a breve potreste trovarvi in un ambiente incantevole. Professionalmente dovreste considerare un po’ più di flessibilità: non esitate a mettervi in discussione se la vostra situazione lavorativa sembra bloccata e prendete in considerazione anche alcuni cambiamenti che avete rimandato. Per quanto riguarda la salute, sarete in pieno possesso delle vostre forze fisiche ed intellettuali.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia il partner sarà in uno stato d’animo giocoso ed amorevole e vi darà un forte senso di sicurezza emotivo facendovi desiderare di puntare molto di più sulla vostra relazione. Una serata romantica sarebbe un’ottima idea. Single: volete godervi la vita ed oggi nulla vi fermerà. Professionalmente, sarete dinamici, vivaci ed intuitivi: guadagnerete il rispetto ed il riconoscimento dei collaboratori e della vostra gerarchia. Per quanto riguarda la salute, potreste avvertire qualche fastidio allo stomaco: state attenti a quello che mangiate e cercate di rallentare un po’ i vostri ritmi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, di recente, avete preso una decisione che ha sconvolto un po’ l’atmosfera relazionale: oggi avrete l’occasione di affrontare alcuni argomenti e di trovare soluzioni migliori. Single: siete pronti a combattere per una persona che vi piace ed avrete la possibilità di guadagnarvi la sua attenzione. Professionalmente siete diventati consapevoli dell’influenza negativa di qualcuno che ha fatto di tutto per ostacolare il vostro successo: avete tutte le risorse per risolvere il problema con delicatezza. Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di evitare di fare troppi sforzi fisici per non sentire la tensione accumularsi: rilassatevi e cercate di divertirvi di più.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il vostro rapporto prospera, siete pronti ad andare oltre e pianificare il futuro. I single si sentono allegri ed il loro atteggiamento sarà contagioso attirando le attenzioni di coloro che li circonderanno. Professionalmente dovreste ricevere buone notizie: uno dei superiori potrebbe farvi dei complimenti per il vostro lavoro e sarebbe un buon momento per parlare anche di una promozione. Per quanto riguarda la salute, il Sole vi dona molta energia positiva e niente sembra spaventarvi: la vostra resistenza è aumentata notevolmente e sarete in grado di fare tutto quello che vorrete.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete dei visionari ed il rapporto con il partner sarà intenso e gioioso: approfittate di questa posizione astrale per godervi la vostra felicità. Single: sarete molto più passionali del solito e dovreste trovare il coraggio per esprimere i vostri sentimenti. Professionalmente la situazione si sta evolvendo a vostro favore e riuscirete a raggiungere facilmente alcuni degli obiettivi importanti. Per quanto riguarda la salute la giornata sarà impegnativa ed avrà come risultato un calo di energie: niente di preoccupante, dovreste però concedervi del tempo per riposare la mente.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la vostra sensazione di stabilità vi permetterà di connettervi nei modi più gradevoli con il partner: sarete fiduciosi ed entusiasti a considerare ancor più nuove prospettive e momenti intimi. Single: è un buon momento per organizzare una gita con gli amici, perché il Sole illuminerà il vostro percorso e vi farà conoscere persone affascinanti. Professionalmente, possederete nuove energie che vi faranno brillare nel vostro lavoro: non esitate a proporre i vostri progetti e strategie di sviluppo perché saranno accolte a braccia aperte. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottima forma fisica ed avrete la sensazione di poter fare qualunque cosa.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete più affettuosi degli ultimi giorni ed il partner apprezzerà le vostre piccole attenzioni. Sarà un buon momento anche per coloro che cercheranno di approfondire il loro legame. Single: dovreste impegnarvi di più nei rapporti con gli altri se volete trovare l’amore. Professionalmente, avete lavorato molto bene ultimamente e questo vi porterà a dei risultati concreti. Non smettete di osare. Per quanto riguarda la salute, non avvertirete nessun tipo di disagio: siete tonici e di buon umore e tutti quelli che vi stanno accanto apprezzeranno la vostra compagnia.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà il momento giusto per prendere decisioni importanti per il vostro futuro: parlate e stabilite insieme i vostri piani ed il vostro percorso. Single: vorreste conoscere meglio la persona che vi attrae prima di iniziare una nuova relazione. Professionalmente, i passi fatti fino ad ora vi aiuteranno a conquistare una posizione migliore o a consolidare il vostro posto attuale. Per quanto riguarda la salute, sentitevi liberi di portare un po’ di fantasia nella vostra vita perché le Stelle vi sosteranno sia fisicamente che mentalmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia dovreste cercare di mantenere la calma e di non lasciare che i problemi prendano il sopravento: oggi, ogni piccolo conflitto potrebbe aggravarsi irrimediabilmente. Single: dovreste cercare di contenere il vostro atteggiamento impetuoso se non volete allontanare la persona che vi fa sognare. Professionalmente la vostra tenacia vi spingerà ad affermarvi: attenzione però a non esagerare con la presunzione perché le azioni potrebbero anche ritorcersi contro di voi. Cercate di muovervi di più, con il freddo potreste incorrere a qualche problema muscolare.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia adotterete un’atteggiamento diverso: sarete molto intraprendenti e tolleranti e questo migliorerà di gran lunga la vostra relazione. Single: è un buon momento per coloro che decideranno di esprimere i loro sentimenti con chiarezza. Professionalmente prevarrà il vostro lato coscienzioso e rigoroso e alla fine della giornata sarete piacevolmente sorpresi dei risultati raggiunti. Per quanto riguarda la salute vi sentirete molto bene e dovreste solo cercare di mantenere questo benessere: saper gestire gli sforzi fisici e mentali vi aiuterà a rimanere in ottima forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.