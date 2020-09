Oroscopo del giorno 23 Settembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale vi spingerà verso una certa stravaganza ed aumenterà la vostra sensualità: insieme al partner vi divertirete a trovare nuove attività per sconfiggere la routine. Per i single le Stelle offrono opportunità per avventurarsi in nuove esperienze. Professionalmente, l’atmosfera generale sarà piuttosto pesante: da un po’ di tempo state indulgendo sulla difensiva e qualcuno potrebbe rimproverarvi. Per quanto riguarda la salute, sentirete intensificarsi le tensioni: siete troppo nervosi ed agitati e se non vi riposerete rischiate di peggiorare la situazione.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete in totale confidenza e sintonia con il partner ed i piccoli disaccordi abituali svaniranno: dovreste godere di tranquillità ed alimentare la vostra relazione con gesti affettuosi. Single: dovreste ricevere notizie da una persona che vi piace. Sta a voi cogliere l’occasione. Professionalmente, sarete motivati ed efficienti: riuscirete a finire alcuni progetti e questo vi permetterà di essere più sereni nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la salute, dovreste godervi la giornata perché non avrete motivi di preoccupazione: sarete vitali e di buon umore.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi stuzzica il desiderio di rendere più intenso il vostro rapporto: date libero sfogo alla vostra immaginazione e godetevi l’armonia e l’atmosfera eccentrica che regna tra voi. Single: sarà una giornata sotto il segno dell’improvvisazione e se sarete lungimiranti conquisterete l’anima del vostro prescelto. Professionalmente, alcuni di voi varcheranno soglie sconosciute e scopriranno un nuovo mondo in cui le idee vincenti non mancheranno. Gli altri coglieranno finalmente l’opportunità che hanno nel lavoro attuale. Per quanto riguarda la salute tutto va per il meglio: basterà non fare sforzi eroici per evitare le contratture muscolari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete molto teneri ed l’aspetto astrale vi incoraggerà a coccolare il partner. Sarà la passione a rafforzare e a rendere indistruttibile il vostro legame. Per i single tutto dipenderà dalla loro situazione: se hanno già individuato la persona con la quale vorrebbero iniziare una storia, le Stelle apriranno la porta verso l’amore. Professionalmente, se siete in un processo di sviluppo o in attesa di risposte, al più presto dovreste ricevere notizie positive. La giornata è favorevole anche per coloro che cercano un lavoro. Per quanto riguarda la salute, Plutone dovrebbe esaltare la vostra energia: sarete in ottime condizioni fisiche e godrete di un morale alto.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avete raggiunto una buona stabilità e potreste pensare di più al futuro e deciderete di impegnarvi seriamente per realizzare alcuni dei vostri sogni. Single: dovreste cercare di cambiare il vostro modo di guardare il mondo per poter trovare una persona che soddisfi le vostre aspettative. Professionalmente, Urano vi aiuterà a trovare nuove idee per migliorare le vostre attività e dovreste anche rivedere il modo di organizzare le cose per progredire con più facilità. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi scoprirà nuovi modi per eliminare alcuni disturbi ricorrenti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia agirete in modo provocatorio per testare il vostro potere di sedurre il partner. Insieme trascorrerete dei momenti piacevoli e vi sentirete più innamorati. Single: sarete affascinanti e riuscirete a sollevare l’interesse di tante persone. Professionalmente, avrete voglia di rivoluzionare tutto: alcune delle vostre idee saranno buone, altre un po’ surreali e dovreste cercare di rimanere obiettivi per essere ascoltati e presi in considerazione. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete abbastanza vivaci, ma dovreste evitare di superare i vostri limiti per non stancarvi troppo.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la congiunzione astrale rafforza la vostra fiducia e vi farà pensare di più ad un progetto costruttivo. Aspirate ad una maggiore stabilità ed avrete l’occasione di scegliere il modo migliore per ottenerla. Single: sarete aperti ad ogni tipo di rapporto e questo vi farà incontrare persone diverse ma molto interessanti. Professionalmente, la vostra efficacia vi consentirà di tracciare e raggiungere gli obiettivi, sarete concentrati e rimarrete realisti. Per quanto riguarda la salute, dovreste pensare di più alle necessità del corpo e cercare di concedervi tempo per riposare.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia desiderate più affetto da parte del partner e dovreste fargli capire che la vita è una sola e va vissuta al meglio. Single: siete più intraprendenti del solito e potreste ricevere notizie da una persona che vi interessa. Professionalmente, guadagnerete popolarità e dovreste approfittare della situazione per negoziare un avanzamento di carriera. Per quanto riguarda la salute, avete deciso di eliminare alcune cattive abitudini e sarete pronti per imporvi nuove vette da raggiungere, tuttavia, siate ragionevoli ed agite a seconda delle possibilità.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia nulla riuscirà a disturbare l’atmosfera piacevole che regna tra di voi: sarete innovativi e trascorrerete una giornata bellissima accanto al partner. Single: non dovreste correre troppi rischi per incontrare una persona che non sembra disponibile. Professionalmente sarete motivati e pieni di idee che vi aiuteranno a fare bene il vostro lavoro: l’impegno non passerà inosservato, riceverete dei complimenti ben meritati. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà molto bene e farà di tutto per mantenersi in forma.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia avrete una giornata densa e costruttiva: la maggior parte di voi cercherà di guadagnare più fiducia da parte del partner e farà di tutto per mantenerla. Single: sarete in attesa di notizie per tutto il giorno, non preoccupatevi, in serata le riceverete. Professionalmente, dovreste cercare di imporvi un ritmo di lavoro constante per essere più efficaci. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avvertire grandi disagi: cercate di riposarvi se ne sentirete il bisogno ed in breve tempo anche il morale ne gioverà.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, riuscirete a convincere il partner a seguirvi nei vostri sogni più ambiziosi ed insieme scoprirete nuovi orizzonti accattivanti. Single: sarete più teneri del solito e questo vi aiuterà a sbloccare una situazione stagnante. Professionalmente, avrete la giusta motivazione per occuparvi dei problemi importanti e riuscirete a gestire al meglio ogni tipo di situazione. Per quanto riguarda la salute, godrete di buona resistenza fisica e riuscirete a fare tutto quello che era rimasto in sospeso.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia volete compiacere il partner: sarete molto attenti e potreste organizzare una serata in intimità per godervi più tempo nella sua compagnia. Single: dovreste accettare gli inviti ricevuti perché è una giornata favorevole ai nuovi incontri. Professionalmente, sarete distratti: fate attenzione a non passare troppo tempo in pause o al telefono per evitare osservazioni piuttosto spiacevoli. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete meglio dell’ultimo periodo, tuttavia non vi siete ancora ripresi del tutto: cercate di riposarvi un po’.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.