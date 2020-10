Benacquista Latina, variazioni per due partite di Supercoppa

Shares

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che le prossime due partite di Supercoppa in programma nel mese di ottobre hanno subito le seguenti variazioni:

La gara al Palasport Falcone e Borsellino, dove i nerazzurri affronteranno i padroni di casa della Cestistica San Severo, inizialmente in programma per domenica 18 ottobre alle ore 18:00 e valevole per la seconda giornata del girone arancione di Supercoppa di A2, è stata posticipata a giovedì 29 ottobre alle ore 19:00 sempre al Palasport Falcone e Borsellino.

La gara al Palabarbuto, dove la Benacquista sfiderà la Gevi Napoli in occasione della terza e ultima gara della fase di qualificazione, inizialmente in programma per domenica 25 ottobre alle ore 18:00, è stata anticipata a sabato 24 ottobre alle ore 20:30 sempre al PalaBarbuto.